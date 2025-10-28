Rewari News : होटल व गेस्ट हाउस में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऑनलाइन इंद्राज कराना जरुरी

शहर थाना प्रभारी ने क्षेत्र के होटल व गेस्ट हाउस संचालकों के साथ की बैठक

Rewari News(आज समाज नेटवर्क)रेवाड़ी। थाना शहर प्रभारी निरीक्षक सीमा ने थाना क्षेत्र के सभी होटल व गेस्ट हाउस संचालकों व पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उनको हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन होटल रजिस्टर्ड करने तथा होटलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का ऑनलाइन इंद्राज करने बारे निर्देश दिए गए।थाना शहर प्रभारी ने सभी होटल व गस्ट हाउस संचालक से कहा की होटल व गेस्ट हाउस में ठहरने वाले व्यक्तियों की कम से कम दो आईडी जरूर लें। बिना आईडी कार्ड के किसी भी व्यक्ति को कमरा ना दिया जाए तथा जो व्यक्ति ठहरता है उसका रजिस्टर में पूर्ण नाम, पता व मोबाइल नंबर नोट करें।

सभी होटल व गस्ट हाउस के मेन गेट और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए

यदि कोई संदिग्ध किस्म का व्यक्ति आकर रुके, तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक वारदात को समय से पहले रोका जा सके। इसके साथ ही होटल में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की वेरिफिकेशन जरूर कराएं तथा होटल व गस्ट हाउस में ठहरने वाले व्यक्तियों का रिकॉर्ड भी कम से कम सात साल तक सुरक्षित रखे। इसके साथ साथ हर समय पोर्टल पर ऑनलाइन होटल रजिस्टर्ड करे तथा होटलों में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति ऑनलाइन इंद्राज करना सुनिश्चित करे। सभी होटल व गस्ट हाउस के मेन गेट और प्रांगण में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगे होने चाहिए।

कैमरे की रिकॉर्डिंग 90 दिन या उससे अधिक होनी चाहिए। सभी होटल व गस्ट हाउस संचालक नियमों की पालना दृढ़ता से करें।बैठक में उपस्थित होटल व गस्ट हाउस संचालकों ने थाना प्रभारी को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया और कहा कि वे इन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे। थाना शहर प्रभारी ने भी होटल व गस्ट हाउस संचालकों को किसी भी प्रकार की सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने का आश्वासन दिया।

