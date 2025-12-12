Rewari News : अधिकारियों को लंबित शिकायतों का शीघ्र निपटारा किए जाने के दिए निर्देश

समाधान शिविर में प्राप्त हुई शिकायतों की डीसी ने समीक्षा की

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। चंडीगढ़ से जिलावार समाधान शिविर में आई शिकायतों की रिपोर्ट ले रहे एसीएस राजशेखर वुंद्रू ने इस बात पर संतोष जाहिर किया कि रेवाड़ी जिला में लंबित शिकायतों का तेजी से निपटान किया जा रहा है। उन्होंने इस कार्रवाई के लिए डीसी अभिषेक मीणा की सराहना की।समीक्षा बैठक में यह सामने आया कि शिक्षा विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग और नगर परिषद की कुछ शिकायतें अभी लंबित हैं। डीसी अभिषेक मीणा ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपसी तालमेल रखते हुए इन शिकायतों में से एक भी दस दिन से अधिक समय तक पेंडिंग नहीं रहनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने जिस उद्देश्य से समाधान शिविर का आयोजन शुरू किया है, वह मकसद हर हाल में पूरा होना चाहिए। आम जन की जो वाजिब शिकायत है, उसका समय पर निवारण किया जाए।उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करने के लिए इन पर नियमित निगरानी रखें और त्वरित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। बैठक में एडीसी राहुल मोदी, सीटीएम जितेन्द्र कुमार, डीडीपीओ एसपी बंसल, बीडीपीओ अनिल कुमार, क्रीड के प्रोगामर नीरज सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

