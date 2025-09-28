Rewari News : गौ रक्षक सोनू सरपंच गौशाला सेवा संघ की बैठक में अनेक विषयों पर की चर्चा

Rewari News (आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। स्थानीय मौहल्ला बलभद्र सराय स्थित काली माता मंदिर में गौ रक्षक सोनू सरपंच गौशाला सेवा संघ की बैठक अरुण कौशिक जिला गौशाला संघ समिति नारनौल की अध्यक्षता में हुई। राजकुमार यादव ने बताया कि संघ का कार्य क्षेत्र, कार्य प्रणाली,कार्य विस्तार,कार्य योजना जैसी विभिन्न बातों को विस्तार से रखा। यादव ने कहा कि राष्ट्रीय गौरक्षक सोनू सरपंच गौशाला सेवा संघ के उद्देश्य गौ हत्या पर प्रतिबन्ध लगे, सभी शहीद गौरक्षकों को चौक, मान सम्मान, गौवंश को पोष्टिक आहार मिले, बेसहारा गौवंश का रहने व सेवा हेतु उचित स्थान, गोचर भूमि का गोवंशों के लिए ही उपयोग में हो, गोवंशों की सुरक्षा, गौ पालन व गौ माता के महत्व के लिए प्रचार प्रसार हेतु कार्यशालाओं, कॉरपोरेट सेमिनार, गौ माताओं पर आधारित निबंध व प्रतियोगिता आदि आयोजित हो।

संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी रविन्द्र आशावादी को सौंपी गई। इस अवसर पर गौरक्षक सोनू सरपंच फिदेडीं के पिता शीशराम यादव, दलीप शास्त्री, तुलाराम आर्य, अभय नंबरदार, हेडमास्टर जितेंद्र, श्याम सुंदर, सोनू पंच मौजूद रहे।

