Rewari News : पंजाब की तर्ज पर हरियाणा के बाढ़ पीडि़तों को भी पर्याप्त सहायता उपलब्ध कराएं हरियाणा सरकार

आम आदमी पार्टी जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के नाम सौंपा मांगपत्र

Rewari News (आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। आम आदमी पाटी के जिला अध्यक्ष मदन सिंह की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा सरकार को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में आई भीषण बाढ़ से हुए व्यापक नुकसान की भरपाई के लिए पंजाब की तर्ज पर मुवावजा दिए जाने की मांग की हैं।आप के जिला प्रधान मदन सिंह ने बताया कि पंजाब की आप सरकार ने बाढ़ से व्यक्ति की मृत्यु पर चार लाख रुपया, फसल नुकसान पर 20 हजार प्रति एकड़ , घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त होने पर पुनर्निर्माण के लिए दस लाख, पशुधन क्षति पर 20 से 30,000 प्रति पशु के अलावा किसान के खेत में जमा रेत-मिट्टी बेचने की अनुमति बिना रॉयल्टी आदि की घोषणा की है।

पंजाब सरकार का यह मुआवजा पैकेज न केवल अधिक व्यापक है, बल्कि यह प्रभावित परिवारों को उनकी आजीविका और पुनर्वास में भी अधिक सहायता प्रदान करता है।उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी मांग करती है कि हरियाणा सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए पंजाब सरकार के तर्ज पर मुआवजा राशि प्रदान करे। फसल नुकसान के लिए मुआवजा प्रति एकड़ 20 हजार की राशि दी जाए, घरों के पुनर्निर्माण के लिए पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के लिए 10 लाख का मुआवजा दिया जाए, जिसका खेत उसका रेत योजना के तहत 25 नवंबर 2025 तक रॉयल्टी फ्री कर किसानों को बाढ़ के कारण खेत में आए मिट्टी, बालू रेत को किसानों द्वारा उठाने की अनुमति देने को हरियाणा में भी इस योजना को तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। इस मौके पर कमांडेंट संतोष यादव, नरेश चौधरी, कृष्ण कुमार, किशोरी लाल आदि मौजूद रहे।

