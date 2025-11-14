पीएमश्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पालावास में विद्यार्थियों से हुए रूबरू

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा के निर्देशन में जिला प्रशासन की तरफ से जिला के विद्यालयों में विद्यार्थियों को सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने और अच्छा नागरिक बनने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसी के तहत जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी दिनेश कुमार ने शुक्रवार को पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पालहावास में विशेष रूप से पहुंचकर विद्यार्थियों को जागरूक किया।

डीआईपीआरओ दिनेश कुमार ने विद्यार्थियों से रूबरू होते हुए बताया कि मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रदेशभर से हिंद की चादर यात्राएं निकाली जा रही हैं। रेवाड़ी जिला में यह यात्रा 16 नवंबर को गुरुग्राम से पहुंचेगी और शहर में यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा और सिख समाज द्वारा नगर कीर्तन निकाला जाएगा। उन्होंने विद्यार्थियों से नगर कीर्तन में शामिल होकर गुरु तेग बहादुर सिंह जी द्वारा पढ़ाए मानवता के पाठ का जीवन में अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। डीआईपीआरओ ने विद्यार्थियों को सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और छात्रवृत्ति के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

यह भी पढ़े:- Rewari News : सरकारी अस्पतालों में दवा और चिकित्सा की समस्त सुविधाएं उपलब्ध : आरती सिंह राव