Rewari News : महात्मा गांधी और शास्त्री की जयंती पर डीसी अभिषेक मीणा ने किया नमन

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंति पर नमन करते उपायुक्त अभिषेक मीणा।
  • बोले, महान विभूतियों के दिखाए रास्ते पर चलकर ही देश व समाज का कल्याण संभव

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर वीरवार को रेवाड़ी के डीसी अभिषेक मीणा ने दोनों महान नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित की।
मॉडल टाउन स्थित गांधी चौक और शास्त्री चौक पर डीसी ने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि इन महान विभूतियों के दिखाए रास्ते पर चलकर ही देश व समाज का कल्याण संभव है। उन्होंने कहा कि गांधी जी के अहिंसा, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने पहले थे।

डीसी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इन महान नेताओं के आदर्शों का अनुसरण करें

पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे ‘जय जवान, जय किसान’ को याद करते हुए डीसी मीणा ने कहा कि यह नारा देश की एकता और समृद्धि का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि किसानों और सैनिकों के सम्मान में यह नारा हमें सदैव प्रेरित करता रहेगा। इस अवसर पर डीसी ने सभी नागरिकों से अपील की कि वे इन महान नेताओं के आदर्शों का अनुसरण करें। उन्होंने विशेष रूप से स्वच्छता अभियान को सफल बनाने, आपसी भाईचारा बनाए रखने और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का आह्वान किया।इस अवसर पर नगर परिषद के ईओ सुशील कुमार, मुख्य स्वच्छता निरीक्षक सुधीर यादव, अकाउंटेंट जितेंद्र यादव, जेई विकास गर्ग समेत अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी दोनों महापुरुषों को श्रद्धासुमन अर्पित किए।
स्वच्छता अभियान :
ईओ सुशील कुमार ने डीसी को बताया कि जयंती के उपलक्ष्य में शहर के मॉडल टाउन में शास्त्री चौक से लेकर शिव चौक तक और सेक्टर 4 में स्वच्छता कार्यक्रम चलाया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने शामिल होकर श्रमदान किया।

