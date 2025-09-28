Rewari News : दशरथ ने त्यागे प्राण, दर्शक हुए भावविभोर

नई अनाज मंडी में आयोजित लीला का मंचन करते कलाकार।

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। नई अनाजमंडी में श्री शिव रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में पांचवे दिन की लीला में प्रभु श्रीराम का सीता सहित वन गमन से लेकर ननिहाल से अयोध्या में भरत की वापसी तक की लीला दिखाई गई।लीला में केवट ने प्रभु श्रीराम को गंगा पार करवाई। श्रीराम व केवट के दृश्य को देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए तथा दथरथ के प्राण त्यागने के दृश्य ने सभी को भाव-विभोर कर दिया।

श्री शिव रामलीला समिति नई अनाज मंडी के महासचिव दीपक मंगला ने बताया कि प्रधान नवलकिशोर गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित लीला का शुभारंभ डा. आत्म प्रकाश यादव ने किया। मुख्य अतिथि ने उपस्थित दर्शकों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई। मंच संचालन भूपेंद्र कुमार गुप्ता नगर पार्षद ने किया। उन्होंने बताया कि लीला में आशीष शर्मा, अभिनय हर्ष गुप्ता, अभिनय नवीन लखेरा, अभिनय गिरीश सिंगला, विपिन अग्रवाल, श्याम बिहारी, संजीव वशिष्ठ, बी.डी. अग्रवाल, नितिन चावरिया, राजे रामपुरा, कपिल चंद शर्मा, राजेश एडवोकेट, गिरीश गुप्ता, सोमेश सैनी, मुकेश चावरिया, नरेन्द्र रामपुरा व पवन डाबला ने विभिन्न किरदार निभाएं।

दीपक मंगला ने बताया कि श्री शिव रामलीला समिति द्वारा रामलीला का सफल आयोजन करवाने में मुख्य सरंक्षक लक्ष्मण सिंह यादव विधायक, मुख्य संरक्षक नरेश मित्तल, राकेश कुमार, उपप्रधान अनिल गोयल, राकेश गोयल, डा संजय अग्रवाल, डा अंजू यादव, देव प्रकाश यादव, विनयशील गोयल, गिरीश सिंगला, राजेंद्र मित्तल, प्रेस सचिव नितेश अग्रवाल, हाउस इंचार्ज लक्ष्मीनारायण बंसल, सन्नी गोयल, विनोद डाटा, हरिराम सैनी का सहयोग रहा।

