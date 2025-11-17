Rewari News : कार में लगी भीषण आग, बाल-बाल बचा चालक

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। दिल्ली-जयपुर हाईवे पर कसोला चौक के पास सोमवार सुबह बड़ा हादसा होते-होते टल गया। यहां चलते वाहन में अचानक लगी भीषण आग से अफरा-तफरी मच गई। गनीमत यह रही कि कार चालक ने समय रहते नीचे कूदकर अपनी जान बचा ली।जानकारी के अनुसार गाजियाबाद निवासी रोहित कुमार एक कंपनी मीटिंग में शामिल होने के लिए गाजियाबाद से जयपुर जा रहे थे। कसोला चौक पार करने के तुरंत बाद अचानक उनकी ब्रेज़ा कार के आगे एक गाय आ गई।

टक्कर लगते ही कार में अचानक आग भडक़ उठी। रोहित ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत कार से छलांग लगा दी और सुरक्षित बाहर निकल आए। कुछ ही सेकंड में आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। राहगीरों ने घटना की सूचना पुलिस और दमकल विभाग को दी। डायल-112 की टीम तथा कसोला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थोड़ी देर बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी।प्राथमिक जांच में दुर्घटना के बाद कार में शॉर्ट-सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। क्षेत्र में सडक़ों पर बेसहारा घूमने वाली गायों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं।

यह भी पढ़े:- Farmers Protest Day 123 : किसान आंदोलन धरने का 123 वां दिन पूरा