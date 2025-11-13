Rewari News : सरकारी अस्पतालों में दवा और चिकित्सा की समस्त सुविधाएं उपलब्ध : आरती सिंह राव

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा- धारूहेड़ा में सीएचसी को मिली मंजूरी, जल्द शुरू होगा निर्माण कार्य

कैबिनेट मंत्री ने धारूहेड़ा, जोनियावास और बगथला में किए चाय पर चर्चा कार्यक्रम

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। हरियाणा की स्वास्थ्य एवं आयुष मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में दवा और चिकित्सा की संपूर्ण सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। हरियाणा सरकार जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लगातार प्रयासरत है। धारूहेड़ा में जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी का निर्माण कार्य शुरू करवाया जाएगा।स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने गुरुवार को धारूहेड़ा में वाइस चेयरमैन अजय जांगड़ा के निवास, पार्षद मनोज सैनी के कार्यालय, गांव जोनियावास में राकेश जोनियावास और बगथला में चाय पर चर्चा कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। मंत्री ने गांव बगथला में ई-लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर बावल से विधायक डा. कृष्ण कुमार और भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. वंदना पोपली विशेष रूप से मौजूद रहे।

स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा सरकार का उद्देश्य प्रदेश के हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण, सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी स्तरों पर आवश्यक संसाधनों का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार स्वास्थ्य अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के नागरिकों को समान स्तर की चिकित्सा सुविधाएं मिल सकें। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान में चिकित्सा उपकरणों और मशीनों की कोई कमी न रहे। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आवश्यकता के अनुसार नए उपकरणों और आधुनिक मशीनों की खरीद कर स्थापित करवाई जा रही है।

सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत कार्य कर रही है

स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि हरियाणा के स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयों की कोई कमी नहीं है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों को अधिक सुविधाओं के साथ और बेहतर बनाया जा रहा है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य केंद्रों के नए भवनों का निर्माण और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। धारूहेड़ा में भी नए सीएचसी की मंजूरी मिल गई है, जिसका जल्द निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करवाया जाएगा। सरकार लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत कार्य कर रही है। स्वास्थ्य के साथ-साथ सरकार हर क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य करवा रही है। रेवाड़ी जिला में भी प्राथमिकता से विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से बातचीत कर कुशलक्षेम भी जाना और उनके द्वारा रखी गई मांगों को जल्द पूरा करवाने का आश्वासन दिया।

इसी तर्ज पर सरकार द्वारा 17 नवंबर से 22 नवंबर तक आयुष्मान योजना के तहत सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे

इस अवसर पर विधायक डा. कृष्ण कुमार ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र मेंं लोगों को सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। किडनी के मरीजों के लिए सभी नागरिक अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधाएं निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं आयुष्मान कार्ड बनाकर जरूरतमंद लोगों को 5 लाख रुपये तक का निशुल्क इलाज मुहैया करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसी तर्ज पर सरकार द्वारा 17 नवंबर से 22 नवंबर तक आयुष्मान योजना के तहत सभी जिला अस्पतालों में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे।

उन्होंने नागरिकों से इन कैंपों का लाभ उठाने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि बावल विधानसभा क्षेत्र में तेजी से विकास का पहिया घूम रहा है। आने वाले समय में और भी तेजी से विकास कार्य करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों द्वारा रखी गई मांगों को भी जल्द पूरा करवाया जाएगा।इस अवसर पर जिला परिषद चेयरमैन मनोज यादव, वाइस चेयरपर्सन प्रतिनिधि अनिल रायपुर, भाजपा जिला महामंत्री हिमांशु पालीवाल, महामंत्री कुलदीप चौहान, धारूहेड़ा के नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह, पैक्स के चेयरमैन अजय पाटौदा, सुनील मूसेपुर, टिंकू, छत्रपाल, दलबीर सिंह, विनीता पीपल, नीतू चौधरी और रमेश आदि मौजूद रहे।

