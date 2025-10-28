Rewari News : जिला में अवैध निर्माण को पूर्णत किया जाए ध्वस्त,डीसी अभिषेक मीणा ने जिला नगर योजनाकार

खनन व नार्को के अधिकारियों के साथ की बैठक

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। डीसी अभिषेक मीणा ने जिला नगर योजनाकार के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला में अवैध निर्माण न होने दिए जाएं। ऐसा करने वालों पर तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को पूर्णत: ध्वस्त किए जाएं। वहीं कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाए।डीसी मीणा ने मंगलवार को लघु सचिवालय सभागार में जिला नगर योजनाकार, खनन व नार्को के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की।

डीसी ने अवैध कॉलोनियों में नियमानुसार विभागीय कार्यवाही (तोडफ़ोड़ की कार्यवाही व एफ.आई.आर. दर्ज करवाने) करने के निर्देश देते हुए कहा कि जो अवैध कॉलोनियां नियमितिकरण पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आती हैं उनके खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाए। जहां कहीं भी अवैध निर्माण हो रहा है उसे तुरंत प्रभाव से ध्वस्त किया जाए। डीटीपी मनदीप सिहाग ने विभागीय गतिविधियों से संबंधित विस्तार से जानकारी दी और बताया कि सरकार के निर्धारित नियमों की पालना जिला में प्रभावी ढंग से क्रियांवित की जा रही है।

डीसी ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि आप अपनी मेहनत की पूंजी को प्लॉट की खरीदारी की उत्सुकता में अवैध कॉलोनाइजर के हाथों न सौंपे, अन्यथा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। पूरी जांच परख के बाद ही जमीन की खरीद फरोख्त करें, ताकि किसी भी प्रलोभन का शिकार न हो पाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति प्लाट खरीदने से पहले कॉलोनी की वैधता बारे जिला नगर योजनाकार रेवाड़ी कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस को छानबीन कर सकता है।

अवैध खनन न हो इसके लिए मॉनिटरिंग जरूरी : डीसी

डीसी अभिषेक मीणा ने खनन अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि जिला में किसी भी रूप से अवैध खनन न हो इसके लिए संबंधित विभाग नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि कहीं भी अवैध खनन हो रहा हो तो दोषी व्यक्ति के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कहीं भी अवैध माइनिंग की जा रही है तो खनन विभाग उस मामले में तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए माइनिंग को बंद करवाएं।

युवाओं को नशा न करने बारे करें जागरूक

डीसी अभिषेक मीणा ने नार्को समन्वय कमेटी अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि जिला में नशा करने वालों की पहचान करें और उनकी काउंसलिंग करवाएं। उन्होंने कहा कि जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में आमजन के साथ-साथ विद्यालय व महाविद्यालय के विद्यार्थियों को नशा न करने बारे जागरूक किया जाए। युवाओं को नशे की लत से रोकने के लिए विशेष अभियान चलाते हुए जागरूकता गतिविधियां आयोजित लगातार चलाई जाएं। उन्होंने कहा कि जिला में गठित टीम द्वारा नियमित रूप से रेड करते हुए जिले में नशीले पदार्थों की आपूर्ति के नेटवर्क को ध्वस्त करने पर फोकस करें।

उन्होंने आह्वान किया कि युवा वर्ग नशे की प्रवृत्ति से दूर रहकर अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक कार्यों में करें। युवाओं को नशे की लत से बचाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा टोल फ्री ड्रग हेल्पलाइन नंबर-9050891508 जारी किया गया है। साथ ही कोई भी व्यक्ति मानस पोर्टल के माध्यम से भी नशे की बिक्री अथवा इससे संबंधित जानकारी साझा कर सकता है।इस अवसर पर एडीसी राहुल मोदी, आरटीए सचिव एवं एसडीएम रेवाड़ी सुरेश कुमार, एसडीएम बावल मनोज कुमार व नगराधीश जितेंद्र कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारीगण मौजूद रहे।

