Rewari News : पूर्व सैनिक की पत्नी को सम्मोहित कर सोने के कुंडल उतरवाकर फरार हुए युवक

By
Sandeep Singh
-
0
2
A youth hypnotized the wife of a former soldier and made her take off her gold earrings and fled.
महिला को सम्मोहित कर कुंडल उतरवाने के दौरान सीसीटीवी में कैद हुए युवक व महिला।
  • सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई वारदात, पुलिस ने मामला दर्ज कर शुरु की जांच

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। जिले के गांव गिंदोखर निवासी पूर्व सैनिक की पत्नी को दो युवकों ने सम्मोहित कर सोने के कुंडल लेकर रफुचक्कर हो गए। यह वारदात एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।जिले के गांव गिंदोखर निवासी कुसुमलता ने बताया कि गत 18 जून की सुबह वह स्कूटी पर सवार रेवाड़ी अस्पताल से दवा लेने आई थी। दवा लेने के बाद स्कूटी अस्पताल के बाहर खड़ी कर वह बाजार में सामान खरीदने चली गई। लौटते समय रास्ते में उसे एक युवक मिला। उसने धारुहेड़ा जाने के लिए कुछ पैसों की मांग की तो महिला ने उसे 20 रुपये दे दिए। कुसुमलता के अनुसार पैसे लेने के बाद युवक उनके साथ चलता रहा तथा दिल्ली जाने की बात करने लगा।

दोनों युवकों ने महिला के कानों से करीब 12 ग्राम वजन के सोने के कुंडल उतरवा लिए

उसकी बातों में आकर उसे पांच सौ रुपये भी दे दिए। इसी दौरान एक और युवक भी वहां आ गया। दूसरे युवक ने उनके सामने रुमाल घुमाना शुरु कर दिया। इसके बाद युवक उसे जो कुछ भी कहते गए, वह करती गई। दोनों युवकों ने उसके कानों से करीब 12 ग्राम वजन के सोने के कुंडल उतरवा लिए। युवकों ने कुंडल को एक कपड़े में लपेटकर उनके थैले में रखने की बात कही। कुछ देर बाद कुसुमलता को प्यास लगने पर वह पानी पीने चली गई। जब वापस आकर उन्होंने थैला चेक किया तो उसमे से कुंडल गायब थे तथा उसकी जगह रुमाल में लिपटा हुआ दस रुपये का एक नोट मिला।

यह पूरा घटनाक्रम एक दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा में भी कैद हो गए हैं। कुसुमलता एक पूर्व सैनिक की पत्नी है तथा उसका एक बेटा एक्साइज इंस्पेक्टर है, जबकि दूसरा भारती सेना में है।कुसुमलता ने मामले की शिकायत गोकल गेट चौकी पुलिस को दी। महिला ने बताया कि इस मामले की शिकायत उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक को भी की गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है तथा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।

यह भी पढ़े:-Uttar Pradesh News : खोड़ा में नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास, छत से गिरकर घायल हुई पीड़िता, नाबालिग आरोपी गिरफ्तार