Rewari News : नकली सोने की 400 गिन्नी बेचने पहुंचा युवक, सतर्कता से खुला फर्जीवाड़ा

बिहार का रहने वाला है आरोपी युवक, गुरुग्राम में करता है नौकरी

खुद को ठगी का पीडि़त बता रहा है पकड़ा गया आरोपी युवक

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। शहर के बाजार में नकली सोने से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। एक युवक नकली सोने की गिन्नियां बेचने के इरादे से एक स्वर्ण व्यापारी की दुकान पर पहुंचा, लेकिन व्यापारी की सतर्कता से बड़ा फर्जीवाड़ा उजागर हो गया। पकड़े गए युवक से नकली सोने की 400 गिन्नियां बरामद हुई है। पकड़े जाने के बाद आरोपी युवक खुद को ही ठगी का पीडि़त बता रहा है। शहर थाना पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है।

बुधवार की शाम एक युवक बाजार में एक स्वर्णकार की दुकान पर पहुंचा और सोने की एक गिन्नी दिखाते हुए उसे बेचने की बात कही। दुकानदार ने जब गिन्नी की जांच करवाई तो वह असली पाई गई। इसके बाद युवक ने बताया कि उसके पास ऐसी कई और गिन्नियां हैं। उसने दस और गिन्नियां दुकानदार को दिखाईं। दुकानदार को शक होने पर इन दस गिन्नियों की जांच करवाई गई, जिसमें सभी नकली पाई गई। इसके बाद दुकानदार द्वारा तुरंत अन्य व्यापारियों को सूचित किया और शहर थाना पुलिस को मौके पर बुलाया गया। जांच में युवक के पास से नकली सोने की 400 गिन्नियां बरामद हो गई। प्रत्येक गिन्नी का वजन एक ग्राम बताया गया है।

खुद को पीडि़त बता रहा है युवक :

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी युवक बिहार का रहने वाला है और वर्तमान में गुरुग्राम स्थित एक कंपनी में नौकरी करता है। पूछताछ में युवक ने बताया कि बस में यात्रा के दौरान उसकी मुलाकात एक युवक से हुई थी, जिसने उसे सोने की गिन्नी दिखाकर विश्वास में ले लिया। चार दिन तक बातचीत के बाद दोनों के बीच 400 गिन्नियों का सौदा ढाई लाख रुपये में तय हुआ।

सौदे के लिए आरोपी ने बैंक से लोन भी ले लिया। लोन की राशि मिलने के बाद वह रेवाड़ी बस स्टैंड पर युवक से मिला, जहां उसने ढाई लाख रुपये देकर सोने की 400 गिन्नियां खरीद ली। इसके बाद वह इन्हें बेचने के लिए बाजार में स्वर्ण व्यापारी के पास पहुंचा। युवक अब खुद को ही ठगी का पीड़ित बता रहा है। पुलिस उन जगहों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच भी कर रही है, जहां युवक ने किसी अन्य युवक से ढाई लाख रुपए में गिन्नियां खरीदी थी। पुलिस जांच के बाद ही पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा।

यह भी पढ़े:- Tribute to former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee : भाजपा कार्यालय में दीप जलाकर दी गई भारत रत्न पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि