Rewari News : 35 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया बीडीपीओ,एसीबी की टीम ने रेवाड़ी बीडीपीओ को किया गिरफ्तार

ब्लॉक चेयरपर्सन के पति की शिकायत पर हुई कार्रवाई

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मेवात एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रेवाड़ी के खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी (बीडीपीओ) सौरव उपाध्याय को 35 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई रेवाड़ी ब्लॉक समिति की चेयरपर्सन के पति रविंद्र खोला की शिकायत पर की गई। बीडीपीओ द्वारा विकास कार्यों के बिल पास करने की एवज में कमीशन मांगने का आरोप है।

शिकायतकर्ता रविंद्र खोला ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी शिकायत में बताया कि रेवाड़ी ब्लॉक क्षेत्र में पंचायत समिति द्वारा लगभग 50 लाख रुपये के विकास कार्य कराए गए थे।

सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अजय चौहान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था

इन विकास कार्यों की पेमेंट की जानी थी। आरोप है कि विकास कार्यों के बिल पास कराने के बदले बीडीपीओ द्वारा 10 प्रतिशत कमीशन की मांग की जा रही थी। लगातार दबाव बनाए जाने के बाद सौदे के तहत 35 हजार रुपये की रिश्वत तय की गई। परेशान होकर रविन्द्र खोला ने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को दी।शिकायत की पुष्टि के बाद मेवात एंटी करप्शन ब्यूरो ने इंस्पेक्टर जाकिर हुसैन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया। शिकायत के बाद एसीबी की टीम भी रेवाड़ी बीडीपीओ कार्यालय में पहुंच गई। सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अजय चौहान को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था।

दोपहर के समय बीडीपीओ सौरव उपाध्याय अपने कार्यालय में बैठे हुए थे। कार्यकाल में जैसे ही रिश्वत की राशि ली, एसीबी टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथों काबू कर लिया। कार्रवाई के दौरान रिश्वत की पूरी राशि भी बरामद कर ली गई।एंटी करप्शन ब्यूरो ने आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। मामले की गहन जांच जारी है और अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है। इस कार्रवाई से प्रशासनिक महकमे में हडक़ंप मच गया है।

कुछ दिन पहले पकड़े थे दो कर्मचारी

एसीबी की लगातार कार्रवाई के बावजूद सरकारी कार्यालयों में रिश्वत व कमीशनखोरी के मामले थम नहीं रहे। दिसंबर माह में रिश्वतखोर कर्मचारियों के खिलाफ एसीबी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है। कुछ दिन पहले ही एसीबी रेवाड़ी की टीम ने बावल से बिजली निगम के लाइनमैन और क्लर्क को 20 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों काबू किया था। दोनों ने एक बिजली कनेक्शन दोबारा जोडऩे की एवज में रिश्वत की मांग की थी।

यह भी पढ़े:- Chandigarh News : बेकाबू ट्रक पेड़ से टकराया, बड़ा हादसा टला