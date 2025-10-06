Rewari Towards Development : रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र निरंतर विकास की ओर अग्रसर : लक्ष्मण यादव

धारुहेड़ा में बनने वाले नए बस स्टैंड के कार्य का नारियल फोडक़र शुभारंभ करते विधायक लक्ष्मण यादव।
  • रेवाड़ी विधायक ने धारुहेड़ा में 12.78 करोड़ की लागत से धारुहेड़ा में बनने वाले नए बस स्टैंड के कार्य का किया श्रीगणेश

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। धारुहेड़ा में 12.78 करोड़ की लागत से बनने वाले आधुनिक नए बस स्टैंड का शिलान्यास सोमवार को रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने नारियल फोडक़र किया। इस दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्धारित समयावधि में कार्य पूरा कराने के भी निर्देश दिए।रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण सिंह यादव के धारुहेड़ा पहुंचने पर उनका तिलक लगाकर व फूलमालाओं के साथ जोरदार अभिनंदन किया। खराब मौसम के बावजूद काफी संख्या में लोग इस अवसर पर मौजूद रहे।

इस बस स्टैंड का निर्माण कार्य 18 माह के भीतर पूरा हो जाएगा तथा उसे शीघ्र ही क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा

इस अवसर पर विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने अपने संबोधन में कहा कि गत 15 जून को इस बस स्टैंड का शिलान्यास प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह व उनकी मौजूदगी में किया था। बरसात का मौसम होने के कारण इसका निर्माण कार्य शुरु होने में कुछ विलंब हो गया। अन्यथा इस कार्य का श्रीगणेश तीन माह पहले ही हो चुका होता। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह बस स्टैंड सडक़ से ऊंचा भी बनाया जाएगा, ताकि जलभराव की स्थिति किसी भी सूरत में न बन पाए। उन्होंने कहा कि इस बस स्टैंड का निर्माण कार्य 18 माह के भीतर पूरा हो जाएगा तथा उसे शीघ्र ही क्षेत्र की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार भी जताया।

रेवाड़ी के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी

उन्होंने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता तथा निर्धारित समय में कार्य को पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पूर्ण पारदर्शिता के साथ समान विकास करा रही है। रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र निरंतर प्रगति की ओर से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि उन्हें विधायक बने करीब एक साल होने वाला है। इस छोटी सी अवधि के दौरान करोड़ों के विकास कार्य रेवाड़ी क्षेत्र में कराए जा चुके हैं तथा इतने ही कार्य निर्माणाधीन है। रेवाड़ी के विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। पिछले 50 सालों के दौरान रेवाड़ी के पिछड़ेपन के जिम्मेदार लोगों को क्षेत्र का विकास गले नहीं उतर रहा है।

विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा कि विकास के मामले में रेवाड़ी को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करना ही उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि आई लव रेवाड़ी मुहीम ने अपनी सिल्वर जुबली पूरी कर ली है। धारुहेड़ा की जनता ने भी इस अभियान को अपनाया है, इसके लिए वे उनका धन्यवाद करते हैं। क्योंकि स्वच्छता एक ऐसा विषय है, जिस पर प्रत्येक व्यक्ति को जागरुक होने की आवश्यकता है। विकास के साथ-साथ बेहतर स्वास्थ्य एवं स्वच्छता भी उनकी प्राथमिकताओं में है।इस मौके पर धारुहेड़ा नगर पालिका चेयरमैन कंवर सिंह, वाइस चेयरमैन अजय जांगड़ा, पीडब्ल्युडी के एक्सईएन सतेंद्र, मनोज सैनी, नानक खोला, अतर सिंह पांचाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष रामनिवास, देवराज महामंत्री, सुनील ठेकेदार, चापसी सिंह समेत अनेकों विभागीय अधिकारी, पार्षदगण, पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व गणमान्य लोग मौजूद रहे।

