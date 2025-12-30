Revolver Rita on OTT: 2 घंटे 19 मिनट की ये थ्रिलर मचा रही हंगामा! क्राइम से भरपूर फिल्म ने OTT पर मचाई धूम

Revolver Rita on OTT: अगर आप OTT पर कुछ रोमांचक, एक्शन से भरपूर और मनोरंजक देखने की तलाश में हैं, तो Netflix आपके लिए एकदम सही सरप्राइज लेकर आया है! हाल ही में एक साउथ फिल्म इस प्लेटफॉर्म पर आई है और तुरंत टॉप 5 ट्रेंडिंग लिस्ट में शामिल हो गई है। हम नेशनल अवॉर्ड जीतने वाली एक्ट्रेस कीर्ति सुरेश की लेटेस्ट एक्शन-कॉमेडी थ्रिलर ‘रिवॉल्वर रीटा’ की बात कर रहे हैं।

बड़े पर्दे पर राज करने के बाद, यह फिल्म Netflix पर क्रिसमस स्पेशल ट्रीट के तौर पर रिलीज़ हुई — और तब से, यह डिजिटल दर्शकों के बीच बहुत पॉपुलर हो गई है। 2 घंटे 19 मिनट के रनटाइम वाली यह फिल्म पूरा मनोरंजन देती है और अभी इसकी IMDb रेटिंग 5.9/10 है, जो इसे एक परफेक्ट “वीकेंड पर ज़रूर देखने वाली फिल्म” बनाती है।

‘रिवॉल्वर रीटा’ की कहानी क्या है?

‘रिवॉल्वर रीटा’ थ्रिलर जॉनर में एक नया ट्विस्ट लाती है। कहानी रीटा (कीर्ति सुरेश) के इर्द-गिर्द घूमती है — एक खुशमिजाज, सीधी-सादी, मज़ेदार लड़की जो अपने परिवार के साथ शांतिपूर्ण जीवन जी रही है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब एक खतरनाक गैंगस्टर उसके घर में घुस जाता है… और चौंकाने वाली परिस्थितियों में वहीं मर जाता है।

इसके बाद अराजकता, तनाव और रोमांचक घटनाओं की एक सीरीज़ शुरू होती है, क्योंकि अंडरवर्ल्ड धीरे-धीरे रीटा की ज़िंदगी को परेशान करने लगता है। अपने परिवार की रक्षा करने और इस तूफान से बचने के लिए, रीटा एक प्यारी, आम लड़की से एक निडर, तेज़ और बोल्ड महिला में बदल जाती है — और यहीं से असली रोमांच शुरू होता है!

आपको यह फिल्म क्यों देखनी चाहिए?

कीर्ति सुरेश ने एक पावर-पैक्ड परफॉर्मेंस दी है जो आपको शुरू से आखिर तक बांधे रखती है।

क्राइम, कॉमेडी और थ्रिल का परफेक्ट मिक्स।

शानदार कॉमिक टाइमिंग + ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस।

दिलचस्प स्क्रीनप्ले जो आपको आखिर तक एंटरटेन करता है।

चाहे वह उनका ह्यूमर हो, इमोशनल गहराई हो या इंटेंस एक्शन अवतार — कीर्ति हर फ्रेम में चमकती हैं। स्क्रीनप्ले दिलचस्प बना रहता है, यह पक्का करते हुए कि आपको एक मिनट के लिए भी बोरियत महसूस न हो।