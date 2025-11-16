Punjab Breaking News : शिक्षा क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलाव : बैंस

Punjab Breaking News : शिक्षा क्षेत्र में आए क्रांतिकारी बदलाव : बैंस

हरजोत बैंस ने विश्व-स्तरीय शिक्षण विधियों पर प्रशिक्षण के लिए 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को फिनलैंड के लिए किया रवाना

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब शिक्षा प्रणाली में चमत्कारी बदलाव लाए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार न केवल स्कूलों का भवन निर्माण करवा रही है बल्कि अध्यापकों को भी शिक्षा की नई-नई पद्धतियों की जानकारी दिलाई जा रही है ताकि बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाया जा सके।

यह कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का जो प्रदेश के 72 अध्यापकों के बैच को फिनलैंड में शिक्षण तकनीकों की जानकारी लेने के लिए रवाना कर रहे थे। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने बताया कि क्लासरूम शिक्षण में सकारात्मक बदलाव लाने और शिक्षा प्रणाली में दुनिया के श्रेष्ठ अभ्यासों को शामिल करने के उद्देश्य से फिनलैंड की टुरकू यूनिवर्सिटी में 15 दिन के प्रशिक्षण हेतु प्राइमरी कैडर के 72 अध्यापकों के तीसरे बैच को रवाना किया है। इ

इतने अध्यापक ले चुके विदेश में ट्रेनिंग

हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि इस बैच के प्रशिक्षण के बाद फिनलैंड से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अध्यापकों की कुल संख्या 216 हो जाएगी। यह कदम मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की शिक्षा प्रणाली में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रतिबद्धता को दशार्ता है। उन्होंने घोषणा की कि 50 मुख्य अध्यापकों का पाँचवाँ बैच 15 से 19 दिसंबर 2025 तक भारतीय प्रबंधन संस्थान (आई आई एम) अहमदाबाद में एक नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होगा।

देश की सर्वश्रेष्ठ शिक्षा प्रणाली को लागू करना है उद्देश्य

पंजाब सरकार की देश में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक क्षमता-निर्माण पहल के बारे में जानकारी साझा करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि 234 प्रिंसिपलों और शैक्षणिक प्रबंधकों को सिंगापुर में उन्नत प्रबंधन और अकादमिक नेतृत्व संबंधी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 199 हेडमास्टर्स ने आइ आइ एम अहमदाबाद में अपने रणनीतिक और प्रबंधकीय कौशल को निखारा है और अब तक 144 प्राथमिक अध्यापक फिनलैंड में अपना प्रशिक्षण पूरा कर चुके हैं।

मास्टर ट्रेनर के रूप में करेंगे कार्य

उन्होंने कहा कि योग्यता के आधार पर चुने गए ये अध्यापक मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य करेंगे और प्रशिक्षण से प्राप्त ज्ञान और कौशल को वापस आकर अपने सहकर्मी अध्यापकों तक पहुंचाएंगे, जिससे राज्य की शिक्षा प्रणाली पर बहुआयामी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

