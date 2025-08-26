Punjab Breaking News : पंजाब में स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव आया : मान

पंजाब सीएम आज तमिलनाडु सरकार की मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब सीएम भगवंत मान ने एक बार फिर दावा किया है कि उनकी सरकार ने प्रदेश में लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। मान कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने लोक-हित से जुड़े इन क्षेत्रों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि इन प्राथमिक क्षेत्रों को भारत की राजनीति के केंद्र में लाने का श्रेय आम आदमी पार्टी (आप) को जाता है, जिन्हें पहले नजरअंदाज किया जाता था। भगवंत सिंह मान ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा लोगों की भलाई के लिए शुरू की गई विभिन्न पहलों की सराहना की।

तमिलनाडु सरकार द्वारा आमंत्रित करना सम्मान की बात

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए बहुत सम्मान और संतोष की बात है कि उन्हें तमिलनाडु सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नाश्ता योजना के विस्तार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने आगे कहा कि पंजाब सरकार देशभर में लागू की जा रही महत्वपूर्ण लोक-कल्याणकारी पहलों से सीखने और उन्हें अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु और पंजाब के बीच एक मजबूत रिश्ता है और दोनों राज्यों की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और इतिहास है।

अनेकता में एकता ही भारत की नींव

मुख्यमंत्री ने कहा कि विविधता में एकता ही भारत की नींव है। जहां सांप्रदायिक सौहार्द, भाईचारे और आपसी मेल-जोल की भावनाएं गहराई से समाई हुई हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार विभिन्न रंग-बिरंगे फूलों का गुलदस्ता सुंदर दिखाई देता है और सबका ध्यान आकर्षित करता है, उसी प्रकार विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और एकता से भरा देश, एकता और ताकत का प्रतीक होता है। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि यह ऐतिहासिक दौरा तमिलनाडु और पंजाब के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा और दोनों राज्यों के लिए प्रगति व समृद्धि के नए रास्ते खोलेगा।