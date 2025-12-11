मेरी पेमेंट लौटा दो…” Tanya Mittal पर स्टाइलिस्ट के सनसनीखेज आरोप, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Tanya Mittal: बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट तान्या मित्तल शो के बाद भी सुर्खियां बटोर रही हैं, लेकिन इस बार एक अनएक्सपेक्टेड विवाद के लिए। तान्या अपनी बिग बॉस जर्नी के बारे में इंटरव्यू देने में बिज़ी थीं, वहीं उनकी स्टाइलिस्ट का एक चौंकाने वाला आरोप सामने आया है, उनका दावा है कि तान्या की टीम ने उनका पेमेंट क्लियर नहीं किया है।

स्टाइलिस्ट, रिद्धिमा शर्मा ने सोशल मीडिया पर बताया कि उन्होंने शो के दौरान तान्या को कई साड़ियां और आउटफिट दिए थे, लेकिन बार-बार फॉलो-अप करने के बावजूद, न तो पेमेंट किया गया और न ही कपड़े वापस किए गए।

स्टाइलिस्ट ने क्या कहा?

रिद्धिमा शर्मा ने आरोप लगाया कि उन्होंने शो के दौरान तान्या को कई साड़ियां दीं। हालांकि, उनका दावा है कि उन्हें कोई पेमेंट नहीं मिला है और कथित तौर पर तान्या की टीम ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया।

अपनी पोस्ट के मुताबिक, रिद्धिमा ने कहा कि उन्होंने हमेशा तान्या को सपोर्ट किया – यहां तक ​​कि शो के दौरान उन्हें वोट भी दिया और उन्हें चीयर भी किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने पूरे एक हफ़्ते तक लहंगे और साड़ियाँ भेजीं, फिर भी कुछ वापस नहीं आया।

“प्लीज़ मेरा पेमेंट क्लियर कर दें” – स्टाइलिस्ट की रिक्वेस्ट पब्लिक हो गई

अपने वायरल स्टेटमेंट में, रिद्धिमा ने आगे लिखा: तान्या को आउटफिट पसंद आए लेकिन उन्होंने एक बार भी उनकी तारीफ़ नहीं की। वह रिद्धिमा को “अपनी टीम का हिस्सा” कहती हैं लेकिन उन्हें कभी मुंबई नहीं बुलाया। कथित तौर पर टीम के एक सदस्य ने उन्हें धमकी देते हुए कहा, “अगर साड़ी आज नहीं आई, तो कोई पेमेंट नहीं होगा।”

रिद्धिमा ने यह भी बताया कि दोपहर 1:30 PM बजे सिद्धिविनायक मंदिर जाने के बावजूद, उन्होंने सुबह 11 AM बजे लास्ट-मिनट कॉल किया और ड्रेस डिलीवर कर दी। उन्होंने पोर्टर डिलीवरी का खर्च भी अपनी जेब से दिया।

उनकी अपील एक रिक्वेस्ट के साथ खत्म हुई:

“कम से कम एक स्टाइलिस्ट के लिए थोड़ी इज्ज़त तो दिखाओ। मैं तान्या की टीम से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ मेरा पेमेंट क्लियर कर दें।”

तान्या मित्तल की लग्ज़री लाइफस्टाइल सुर्खियों में

तान्या ने बिग बॉस के घर के अंदर अपनी लग्ज़री लाइफस्टाइल और साड़ियों के कलेक्शन से खूब सुर्खियां बटोरीं। उन्होंने दावा किया था कि वह कभी भी एक साड़ी रिपीट नहीं करतीं और रोज़ एक नई साड़ी पहनती हैं—जिससे सलमान खान भी हैरान रह गए थे। अब, शो के बाहर, तान्या इंटरव्यू में इन टॉपिक पर बात कर रही हैं, लेकिन नए आरोपों ने उनके नाम पर एक नई कॉन्ट्रोवर्सी जोड़ दी है।