Retired SI Dies After Being Hit by Scorpio : स्कार्पियो की टक्कर से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर की मौत, चालक फरार

बुधवार की शाम पटौदी रोड पर हुआ सडक़ हादसा

Retired SI Dies After Being Hit by Scorpio (आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। पटौदी रोड स्थित बड़ी नहर के पास हुए एक भीषण सडक़ हादसे में स्कूटी पर सवार बीएसएफ से सेवानिवृत्त सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई। हादसे के बाद आरोपी स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार गांव जैतपुर (शेखपुर) निवासी ब्रह्मप्रकाश बीएसएफ से सब इंस्पेक्टर पद से सेवानिवृत्त थे। बुधवार को वह एटीएम कार्य व खरीदारी के सिलसिले में इलेक्ट्रिक स्कूटी पर रेवाड़ी आए थे।

शाम को वह अपने घर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान पटौदी रोड पर नहर से पहले एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से उनकी स्कूटी की भिड़ंत हो गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गए।घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक उन्हें एंबुलेंस के माध्यम से रेवाड़ी के सरकारी अस्पताल पहुंचाया जा चुका था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।हादसे के बाद चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। मृतक के बेटे तेजिंद्र की शिकायत पर अज्ञात स्कॉर्पियो चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है।