Gurugram News: गुरुग्राम की सोसाइटी में शिवलिंग खंडित करने के विरोध में रेजिडेंट्स ने किया विरोध प्रदर्शन

सोसाइटी में मंदिर निर्माण को लेकर बिल्डर और रेजिडेंट्स के बीच चल रहा है विवाद

Gurugram News (आज समाज) गुरुग्राम: हरियाणा के गुरुग्राम में एक सोसाइटी में स्थापित शिवलिंग को खंडित करने के विरोध में स्थानीय लोगों ने धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सोसाइटी के निवासियों का कहना है कि शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास बिल्डर के कहने पर हुआ है। लोगों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी है।

गुरुग्राम के सेक्टर 85 स्थित पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में अलसुबह अस्थाई मंदिर में स्थापित शिवलिंग को कथित तौर पर खंडित करने का प्रयास किया गया। मौके पर पहुंचे रेजिडेंट्स ने आरोपियों को वहां से खदेड़ा। उनका आरोप है कि यह हरकत बिल्डर की शह पर फेसिलिटी कंपनी द्वारा भेजे गए बाउंसर्स ने की है।

बिल्डर ने नहीं दी मंदिर निर्माण की अनुमति

प्राप्त जानकारी अनुसार सेक्टर 85 स्थित पिरामिड हाइट्स सोसाइटी में मंदिर निर्माण को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था। निवासियों ने बिल्डर से मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन बिल्डर ने इसकी मंजूरी नहीं दी।

लोगों ने सोसाइटी में शिवलिंग स्थापित किया

इसके बावजूद, निवासियों की धार्मिक आस्था को देखते हुए, उन्होंने सामूहिक निर्णय लेकर सोसाइटी परिसर में शिवलिंग की स्थापना की। यह कदम बिल्डर को रास नहीं आया, और इसके जवाब में उसने कथित तौर पर बाउंसर्स और गुंडों को भेजकर मंदिर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।

सुबह 4 बजे सोसाइटी की बिजली काटी, शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह करीब 4 बजे सोसाइटी की बिजली अचानक काट दी गई। इसके बाद कुछ बाउंसर्स और असामाजिक तत्व मंदिर में घुस आए और शिवलिंग पर लात मारकर उसे खंडित करने का प्रयास किया। रेजिडेंट्स ने तुरंत इसका विरोध किया और एकजुट होकर इन लोगों को खदेड़ दिया।

बिल्डर और बीडी फेसिलिटी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस को सूचित किया गया, और रेजिडेंट्स ने बिल्डर और बीडी फेसिलिटी कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। धरने पर बैठे निवासियों का कहना है कि यह न केवल उनकी धार्मिक भावनाओं पर हमला है, बल्कि उनकी सुरक्षा को भी खतरा है।

