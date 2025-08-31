Clashed in Residents of Savitri Green-2 : सावित्री ग्रीन -2 के निवासियों की बिल्डर के भाईयों से हुई झड़प, जांच में जुटी पुलिस

Sandeep Singh
सावित्री ग्रीन -2 मे हुए झगड़े के दौरान के लाइव तस्वीर और मौके पर पहुंची पुलिस का दृश्य

Chandigarh News(आज समाज नेटवर्क) जीरकपुर। पिछले करीब एक महीने से सावित्री ग्रीन्स 2 के निवासियों और बिल्डर में चल रहा विवाद आज और गहरा गया जब सोसाइटी निवासियों और बिल्डर की तीखी झड़प हो गई।
सोसाइटी निवासियों ने कहा कि वह अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बिल्डर किसी दूसरी सोसाइटी का सीवरेज कनेक्शन हमारी सोसाइटी के साथ जोडऩे के लिए कोशिश कर रहा था। करीब 5 महीने पहले बिल्डर द्वारा गड्ढा खुदवा दिया था लेकिन हमने नगर परिषद में शिकायत करके उस काम को रुकवा दिया था। लेकिन गड्ढा तीन से चार फीट गहरा होने के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी यह लोगों का आने जाने का रास्ता था।

सोसाइटी में रहने वाले लोग आज गुंडागर्दी पर उतर आए हैं

जिसके कारण आज सोसाइटी निवासियों ने जेसीबी मशीन मंगवाकर उस गड्ढे को बंद करवाने की कोशिश की थी, जिस दौरान बिल्डर यादवेंद्र शर्मा, परमिंदर शर्मा और धर्मेंद्र शर्मा अपने 25 से 30 साथियों को लेकर सोसाइटी में पहुंच गए और हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बिल्डर और उसके साथियों द्वारा महिलाओं के साथ मारपीट की गई, दुर्व्यवहार किया गया और गाली गलौज भी किया गया। सावित्री ग्रीन्स 2 सोसाइटी के बिल्डर यादविंदर शर्मा ने कहा कि सोसाइटी में रहने वाले लोग आज गुंडागर्दी पर उतर आए हैं उन्होंने हमारे दफ्तर के शीशे भी तोड़ दिए हैं और सिक्योरिटी वालों से भी मारपीट की है जिसके कारण सिक्योरिटी वाले सोसाइटी में रहने को तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि लोगों ने हमारे दफ्तर में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी के कपड़े भी फाड़ दिए हैं। इसके अलावा सोसाइटी निवासी आज सीवरेज की पाइपों को तोडऩे पर उतर आए थे। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मुझे धक्का देकर कीचड़ में गिरा दिया। यादविंदर शर्मा ने आरोप लगाया के इन लोगों के खिलाफ हमने पहले भी पुलिस को पांच बार शिकायत की हुई है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। आज फिर से इन लोगों की पुलिस को शिकायत की जाएगी और इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की जाएगी।

