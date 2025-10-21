Repo Rate Update : रेपो रेट में जल्द होगा बदलाव, देखे पूर्ण जानकारी

Repo Rate Update(आज समाज) : लोन EMI की रकम मार्केट की स्थिति जैसे कई टॉपिक पर निर्भर करती है। अब, एक बड़े डेवलपमेंट में, रेपो रेट में बदलाव ने लोन पर EMI के कम होने का संकेत दिया है।

गोल्डमैन सैक्स की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल के आखिर से पहले इंटरेस्ट रेट में एक और कटौती की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह कदम, हाल के GST (गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स) सुधारों और रेगुलेटरी ढील के साथ मिलकर, लोन की डिमांड को बढ़ा सकता है। उम्मीद है कि भारत जल्द ही अपनी मॉनेटरी सख्ती खत्म कर देगा।

लोन की EMI होगी कम

पॉलिसी रेट में कमी से सीधे कंज्यूमर को फायदा होगा, जिससे लोन की EMI कम होगी। गोल्डमैन सैक्स ने कहा कि उसे साल के आखिर से पहले एक और पॉलिसी रेट, रेपो रेट में कटौती की उम्मीद है। इसने यह भी कहा कि GST को हाल ही में आसान बनाने से यह संकेत मिलता है कि फिस्कल कंसोलिडेशन का पीक बीत चुका है।

क्रेडिट डिमांड में धीरे-धीरे सुधार

फर्म का मानना ​​है कि इससे, घरेलू रेगुलेटरी ढील के साथ, क्रेडिट डिमांड में धीरे-धीरे सुधार होगा। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि बाहरी फैक्टर भारत के इकोनॉमिक आउटलुक पर असर डाल रहे हैं। इनमें H-1B वीज़ा के लिए US में बढ़ी हुई इमिग्रेशन कॉस्ट शामिल है, जिसका असर भारतीय IT सर्विसेज़ पर पड़ता है। इसके अलावा, US द्वारा भारतीय सामानों पर लगाया गया 50% का ऊंचा टैरिफ भी क्रेडिट डिमांड को कम कर सकता है। मैक्रोइकॉनॉमिक अनिश्चितता भी इसमें योगदान दे सकती है।

हालांकि, अच्छे मॉनसून और GST रेट में कमी की मदद से, सेंट्रल बैंक ने फिस्कल ईयर 2025-26 के लिए अपने ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ा दिया है।

रेट कटौती की संभावना

RBI के पॉलिसी स्टेटमेंट से पता चला है कि मौजूदा मैक्रोइकॉनॉमिक हालात में और ढील की गुंजाइश है। इससे 25 बेसिस पॉइंट (0.25%) की एक और रेट कटौती की संभावना का पता चलता है, जबकि अभी के लिए मुख्य रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी (MPC) ने अपने हालिया रिव्यू में एकमत से रेपो रेट को 5.5 परसेंट पर बिना किसी बदलाव के रखने का फैसला किया था।

