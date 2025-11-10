रामायण की अविस्मरणीय ‘शूर्पणखा’

रामानंद सागर की रामायण ने भारतीय टीवी को कई प्रतिष्ठित किरदार दिए, और उनमें से रेणु धारीवाल की शूर्पणखा सबसे अलग है। उनके उग्र भाव, प्रभावशाली स्क्रीन प्रेजेंस और नाटकीय अभिनय ने इस किरदार को अविस्मरणीय बना दिया। आज भी, दर्शक उन्हें उस महिला के रूप में याद करते हैं जिसकी भगवान राम और लक्ष्मण से मुलाक़ात ने महाकाव्य की दिशा बदल दी।

अभिनय से कोसों दूर एक परिवार

दिलचस्प बात यह है कि रेणु धारीवाल का फिल्मों या टेलीविजन से कोई लेना-देना नहीं था। न तो उनके परिवार और न ही रिश्तेदारों का मनोरंजन जगत से कोई संबंध था। लेकिन रेणु को बचपन से ही अभिनय का जुनून था।

अपने सपने की चाहत में, वह घर से भागकर मुंबई आ गईं, जहाँ उन्होंने एक अभिनय विद्यालय में दाखिला लिया। संयोग से, बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा भी उसी दौरान उसी संस्थान में छात्र थे।

रामानंद सागर ने उनकी प्रतिभा को कैसे पहचाना

रेणु को बड़ा मौका अप्रत्याशित रूप से मिला। एक मंचीय नाटक में, उन्होंने गोविंदा की माँ की भूमिका निभाई – मात्र 20-22 साल की उम्र में। उनकी परिपक्वता, भाव-भंगिमाओं और भावनात्मक नियंत्रण ने सभी को चकित कर दिया, यहाँ तक कि महान फिल्म निर्माता रामानंद सागर भी, जो दर्शकों में मौजूद थे।

उनके सहज अभिनय से प्रभावित होकर, सागर ने तुरंत उनकी क्षमता को पहचान लिया और उन्हें रामायण में लेने का फैसला किया। इस तरह रेणु धारीवाल भारतीय पौराणिक टेलीविजन के सबसे प्रतिष्ठित पात्रों में से एक का चेहरा बन गईं।

रेणु धारीवाल को शूर्पणखा का किरदार निभाने के लिए कितनी फीस मिली थी?

1980 के दशक में, रेणु धारीवाल को शूर्पणखा का किरदार निभाने के लिए ₹30,000 मिले थे – जो उस दौर के हिसाब से एक बड़ी रकम थी। लेकिन यह किरदार आसान नहीं था। उन्होंने कई दिनों तक कड़ी तैयारी की, संवाद अदायगी, हाव-भाव और नाटकीय लहजे में महारत हासिल की,

ताकि इस गंभीर किरदार को निभाया जा सके। हालाँकि बाद में उन्होंने कई भूमिकाएँ निभाईं, लेकिन शूर्पणखा का उनका किरदार बाकी सब पर भारी पड़ा और आज भी उनकी सबसे प्रतिष्ठित भूमिका है।

38 साल लाइमलाइट से दूर

अपनी शुरुआती सफलता के बावजूद, रेणु ने धीरे-धीरे खुद को शोबिज से दूर कर लिया। अब उन्हें पर्दे पर आए 38 साल हो चुके हैं, फिर भी उनकी विरासत रामायण के दोबारा प्रसारण और प्रशंसकों की पुरानी यादों के ज़रिए ज़िंदा है, जो आज भी उनके जोशीले किरदार को याद करते हैं।

