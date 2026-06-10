Filmmaker Bharathiraja Passes Away : मशहूर फिल्ममेकर भारतीराजा का 84 साल की उम्र में निधन, साउथ सिनेमा में शोक

Filmmaker Bharathiraja Passes Away : साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री मशहूर फिल्ममेकर और एक्टर भारतीराजा के जाने से दुखी है, जिनका 84 साल की उम्र में निधन हो गया। तमिल सिनेमा के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक माने जाने वाले भारतीराजा को असली गांव की कहानियों को बड़े पर्दे पर लाने और इंडियन सिनेमा में गांव की ज़िंदगी को नए तरीके से दिखाने के लिए जाना जाता था। उनके निधन के साथ, साउथ इंडियन फिल्ममेकिंग का एक मशहूर चैप्टर खत्म हो गया।

कई महीनों से उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम हो रही थीं

रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारतीराजा पिछले कुछ महीनों से उम्र से जुड़ी कई हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। 2025 में, सांस लेने में दिक्कत होने के बाद उन्हें चेन्नई के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था और उसके बाद वे कड़ी मेडिकल देखरेख में रहे।

इस साल की शुरुआत में, रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि उन्हें फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया था, जिससे उनकी हेल्थ पर और असर पड़ा। हालांकि, फिल्ममेकर के परिवार ने अभी तक ऑफिशियली उनकी मौत की सही वजह नहीं बताई है।

हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने 2026 में हेल्थ अपडेट्स शेयर किए थे

भारतीराजा की हेल्थ को लेकर चिंताएँ पहली बार तब सामने आईं जब उन्हें 2025 में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। 2026 में, हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ ने कन्फर्म किया कि उन्हें बार-बार होने वाली सांस की दिक्कतों का इलाज मिल रहा था। डिस्चार्ज होने के बाद, तमिल फिल्म इंडस्ट्री की कई जानी-मानी हस्तियाँ उनसे मिलने आईं, जिससे पता चलता है कि इंडस्ट्री में उनका कितना सम्मान था।

सूत्रों से यह भी पता चलता है कि फिल्ममेकर अपने बेटे मनोज भारतीराजा की दुखद मौत से बहुत दुखी थे, जिनकी पिछले साल 48 साल की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के बाद मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इस पर्सनल ट्रेजेडी ने उन पर बहुत इमोशनल असर डाला।

एक शानदार लेगेसी जिसने तमिल सिनेमा को बदल दिया

भारतीराजा ने 1977 में ज़बरदस्त फिल्म 16 वायथिनिले से अपने डायरेक्शन का सफ़र शुरू किया, यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने अपनी रियलिस्टिक कहानी और गांव के बैकग्राउंड से तमिल सिनेमा में क्रांति ला दी। इन सालों में, उन्होंने कई मशहूर फिल्में डायरेक्ट कीं, जिनमें किज़हक्के पोगुम रेल, अलाइगल ओइवाथिलाई और करुथम्मा शामिल हैं।

एक डायरेक्टर के तौर पर अपनी कामयाबी के अलावा, भारतीराजा का एक्टिंग करियर भी सफल रहा और वे कई फिल्मों में दिखे। वे आखिरी बार 2025 में आई फिल्म थुडारम में स्क्रीन पर दिखे थे।

भारतीय सिनेमा में उनका योगदान फिल्म बनाने वालों और कहानी सुनाने वालों की कई पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा, जिससे यह पक्का होगा कि उनकी विरासत आने वाले कई सालों तक ज़िंदा रहे।