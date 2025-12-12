वे प्रॉपर्टी से ज्यादा खुद की जान का खतरा बता रहे

Reluram Poonia Murder Case, (आज समाज), हिसार: हरियाणा में बरवाला से पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया की हत्या के 24 साल बाद एक बार फिर से उनकी प्रॉपर्टी को लेकर विवाद खड़ा हो सकता है। ऐसा उनके कुनबे के लोगों का कहना है। बता दें कि हाईकोर्ट में पूर्व विधायक रेलूराम पूनिया की हत्या के दोषी उनकी बेटी सोनिया और दामाद संजीव की रिहाई याचिका मंजूर होने के बाद से ही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे चाचा-ताऊ के कुनबे के लोगों की टेंशन बढ़ गई है।

इन दोनों की रिहाई होने से परिवार के लोग प्रॉपर्टी से ज्यादा खुद की जान का खतरा बता रहे हैं। परिजनों के मुताबिक उन्हें डर है कि जिस तरह सोनिया और संजीव ने सम्पति विवाद में अपने परिवार को खत्म कर दिया, उसी प्रॉपर्टी के लिए कहीं उनका मर्डर न हो जाए। इसलिए, परिवार ने हिसार में अपने वकील लाल बहादुर खोवाल के साथ मिलकर राष्ट्रपति के नाम चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि संजीव व सोनिया को रिहा न किया जाए। इससे उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है।

गौरतलब है कि रेलूराम पूनिया के पास 2001 में करोड़ों की संपत्ति थी। उकलाना में गांव लितानी के पास रेलूराम ने 2 एकड़ जमीन में कोठी बनवाई थी। ऐसी हवेली पूरे हिसार में नहीं थी। यह आज भी ऐसी कोठी है, जिसके दूसरे फ्लोर के कमरे तक कार चली जाती है। बताते हैं कि रेलूराम अपनी कार से सीधा बेडरूम तक जाया करते थे। 23 अगस्त 2001 की रात हिसार के लितानी गांव स्थित फार्म हाउस में पूर्व विधायक रेलू राम पूनिया, उनकी पत्नी, बेटा-बहू, पोता-पोती और 45 दिन के बच्चे सहित कुल 8 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।

