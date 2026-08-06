Sendha Namak: व्रत में सेंधा नमक ही क्यों खाया जाता है? जानिए धार्मिक वजह

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Rajesh
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चाहे सावन का सोमवार हो, नवरात्रि, एकादशी, महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी का व्रत, सभी लोग भोजन में केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं।
Sendha Namak: व्रत का उद्देश्य शरीर के साथ मन की भी पवित्रता बनाए रखना होता है, इसलिए सेंधा नमक को सबसे सही माना गया है।
Sendha Namak: व्रत का उद्देश्य शरीर के साथ मन की भी पवित्रता बनाए रखना होता है, इसलिए सेंधा नमक को सबसे सही माना गया है।

प्राकृतिक रूप से पहाड़ों की चट्टानों से प्राप्त होता है सेंधा नमक
Sendha Namak, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में व्रत केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा की शुद्धि का माध्यम माना गया है। यही कारण है कि व्रत के दौरान ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है जिन्हें सात्विक और प्राकृतिक माना गया है। इन्हीं में सबसे महत्वपूर्ण है सेंधा नमक। चाहे सावन का सोमवार हो, नवरात्रि, एकादशी, महाशिवरात्रि या जन्माष्टमी का व्रत, सभी लोग भोजन में केवल सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं इसके पीछे की धार्मिक वजह के बारे में।

क्यों खाया जाता है सिर्फ सेंधा नमक?

धार्मिक मान्यता के अनुसार सेंधा नमक प्राकृतिक रूप से पहाड़ों की चट्टानों से प्राप्त होता है। इसे बनाने के लिए किसी प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया, कृत्रिम रंग या रिफाइनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी कारण इसे शुद्ध, सात्विक और पूजा-पाठ के योग्य माना जाता है। व्रत का उद्देश्य शरीर के साथ मन की भी पवित्रता बनाए रखना होता है, इसलिए सेंधा नमक को सबसे सही माना गया है।

साधारण नमक व्रत में क्यों नहीं खाया जाता?

सामान्य सफेद नमक समुद्र के पानी से तैयार किया जाता है। इसे उपयोग योग्य बनाने के लिए कई बार रिफाइनिंग, ब्लीचिंग और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं से गुजारा जाता है। इसमें एंटी-केकिंग एजेंट्स समेत कई रासायनिक तत्व भी मिलाए जाते हैं। धार्मिक दृष्टि से माना जाता है कि समुद्र से नमक निकालने की प्रक्रिया में अनेक सूक्ष्म जलीय जीवों की मृत्यु होती है, इसलिए इसे पूरी तरह सात्विक नहीं माना जाता। यही वजह है कि व्रत के दौरान साधारण नमक के सेवन से बचने की सलाह दी जाती है।

धर्म शास्त्र क्या कहते हैं?

धर्म शास्त्रों में व्रत के समय सात्विक आहार पर विशेष जोर दिया गया है। सात्विक भोजन मन को शांत, एकाग्र और संयमित रखने में सहायक माना जाता है। सेंधा नमक इसी श्रेणी में आता है, इसलिए व्रत-उपवास में इसे स्वीकार किया गया है। इसलिए धार्मिक मान्यताओं में सेंधा नमक को ही व्रत का नमक माना गया है।

व्रत का असली उद्देश्य क्या है?

धमार्चार्यों के अनुसार, व्रत का अर्थ केवल भोजन में बदलाव करना नहीं है। व्रत का वास्तविक उद्देश्य इंद्रियों पर नियंत्रण, ईश्वर के प्रति समर्पण और मन की शुद्धि प्राप्त करना है। इसलिए व्रत के दौरान सात्विक भोजन, संयमित व्यवहार, पूजा-पाठ, जप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। सेंधा नमक का सेवन भी इसी सात्विक जीवनशैली का एक हिस्सा माना जाता है। इसलिए व्रत में इसका उपयोग किया जाता है।