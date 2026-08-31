Pitru Paksha 2026: पितृपक्ष में काले तिल का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? जानें महत्व

तर्पण में काले तिल मिलाकर जल अर्पित करना पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है

26 सितंबर से शुरू होगा पितृपक्ष

Pitru Paksha 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: शास्त्रों में पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों के तर्पण और श्राद्ध कर्म का विशेष विधान बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जल में काले तिल मिलाकर ही पितरों को तर्पण क्यों दिया जाता है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, काले तिल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के पसीने से हुई है।

यह पितरों को तृप्त करने और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर रखने में सहायक माना जाता है। पितृपक्ष में बिना तिल के किया गया दान और तर्पण अधूरा माना जाता है। आइए जानते हैं पितृपक्ष में काले तिल का क्या महत्व है।

2026 में कब से शुरू होगा पितृपक्ष?

द्रिक पंचांग के अनुसार, साल 2026 में पितृपक्ष की शुरूआत 26 सितंबर से होगी और इसका समापन 10 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या के साथ होगा। इन दिनों में पूर्वजों को याद कर उनकी तिथि के अनुसार श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने की परंपरा है।

श्राद्ध और तर्पण में काले तिल का इस्तेमाल क्यों?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, काले तिल भगवान विष्णु और पितरों से जुड़े कर्मों में विशेष महत्व रखते हैं। तर्पण करते समय जल में काले तिल मिलाकर पूर्वजों को अर्पित करने की परंपरा है। मान्यता है कि तिल से किया गया तर्पण पितरों को संतुष्टि प्रदान करता है। इसी वजह से पितृपक्ष के दौरान तर्पण की विधि में काले तिल को शामिल किया जाता है।

काले तिल को क्यों माना जाता है पवित्र?

सनातन परंपरा में तिल को पवित्र पदार्थ माना गया है। धार्मिक कर्मकांडों में तिल का इस्तेमाल लंबे समय से होता आया है। काले तिल को विशेष रूप से पितृ कर्म और तर्पण से जोड़ा जाता है। मान्यता के अनुसार, काले तिल नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभावों को दूर करने में सहायक माने जाते हैं। इसलिए पितृपक्ष में जब पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है, तब जल में काले तिल डालकर अर्पित करने की परंपरा देखने को मिलती है।

तर्पण में काले तिल डालने का क्या महत्व है?

तर्पण का अर्थ ही है श्रद्धा के साथ जल अर्पित करना। पितृपक्ष में तर्पण करते समय जल के साथ काले तिल अर्पित किए जाते हैं। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। काले तिल को तर्पण में शामिल करने के पीछे यह भाव भी माना जाता है कि व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, सम्मान व्यक्त कर रहा है। यह केवल एक सामग्री नहीं, बल्कि पितरों को याद करने की धार्मिक परंपरा का हिस्सा माना जाता है।

क्या हर श्राद्ध में काले तिल का इस्तेमाल जरूरी है?

काले तिल को पितृपक्ष में इस्तेमाल करने की परंपरा धार्मिक आस्था और प्राचीन कर्मकांड से जुड़ी हुई है। तर्पण में काले तिल मिलाकर जल अर्पित करना पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का एक पारंपरिक तरीका माना जाता है। मान्यता है कि इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है।

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