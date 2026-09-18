Vaishno Devi Yatra 2026: वैष्णो देवी यात्रा पर जाने का है प्लान, दिल्ली से ट्रेन रूट और फ्लाइट डिटेल्स जान लीजिए

Vaishno Devi Yatra 2026: दिल्ली से माता वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन और फ्लाइट दोनों सुविधाजनक विकल्प हैं। दिल्ली से कटरा तक ट्रेन रूट है। दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाली कई ट्रेन हैं, जिनमें वंदे भारत भी शामिल हैं। इसके अलावा फ्लाइट के जरिए भी वैष्णो देवी तक पहुंचा जा सकता है।

Vaishno Devi Yatra 2026 Guide: नवरात्रि का पर्व नजदीक आते ही देशभर में मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व 11 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। जम्मू-कश्मीर के माता वैष्णो देवी धाम में नवरात्रि पर हर साल भक्तों का हुजूम उमड़ता है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु नवरात्रि के अवसर पर माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए कटरा पहुंचते हैं। ऐसे में अगर आप दिल्ली से वैष्णो देवी यात्रा की योजना बना रहे हैं, तो ट्रेन और फ्लाइट के विकल्प, यात्रा में लगने वाला समय, कटरा तक पहुंचने का तरीका जान लेना चाहिए। दिल्ली से कटरा तक पहुंचने के लिए ट्रेन, फ्लाइट और सड़क तीनों विकल्प उपलब्ध हैं। दिल्ली से वैष्णो देवी जाने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन सबसे सुविधाजनक विकल्पों में से एक है। फ्लाइट से यात्रा करने वालों को जम्मू एयरपोर्ट पहुंचने के बाद सड़क मार्ग से कटरा जाना पड़ता है। कटरा से मां वैष्णो देवी भवन तक 13 किमी यात्रा करनी होती है।

दिल्ली से वैष्णो देवी की दूरी कितनी है?

दिल्ली से कटरा की दूरी सड़क/रेल मार्ग के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। रेल यात्रा में दूरी लगभग 650 किलोमीटर के आसपास बताई गई है। दिल्ली से कटरा के लिए सीधी ट्रेन लेने पर जम्मू में अलग से उतरकर सड़क यात्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर फ्लाइट से जाते हैं, तो दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट (IXJ) पहुंचना होता है। जम्मू से कटरा की दूरी करीब 50 किलोमीटर है। वहां से टैक्सी या बस के जरिए कटरा पहुंचा जा सकता है।

दिल्ली से कटरा ट्रेन से कैसे जाएं?

दिल्ली से वैष्णो देवी जाने का सीधा और लोकप्रिय विकल्प ट्रेन है। यात्रियों को रेलवे टिकट बुक करते समय गंतव्य स्टेशन के रूप में Shri Mata Vaishno Devi Katra (SVDK) चुनना चाहिए, अगर उनकी ट्रेन सीधे कटरा तक जा रही हो। दिल्ली से कटरा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस तेज विकल्पों में शामिल है। रेलवे की जानकारी के अनुसार नई दिल्ली-श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत सेवा लगभग 8 घंटे में यह दूरी तय करती है। नवरात्रि और अन्य व्यस्त अवसरों पर ट्रेन की बुकिंग पहले से करनी होगी, वरना फिर रिजर्वेशन मिलना मुश्किल हो जाएगा।

दिल्ली से कटरा जाने वाली अन्य ट्रेनें

वंदे भारत के अलावा दिल्ली क्षेत्र से कटरा/जम्मू की ओर जाने वाली कई ट्रेनें यात्रियों के लिए विकल्प देती हैं। मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, स्वराज एक्सप्रेस, शालीमार मलानी एक्सप्रेस और जम्मू-मेल समेत कई ट्रेनों के जरिए कटरा तक पहुंचा जा सकता है। कुछ ट्रेनें सीधे कटरा जाती हैं, जबकि कुछ का गंतव्य जम्मू तवी होता है। अगर टिकट जम्मू तक का है, तो जम्मू रेलवे स्टेशन से कटरा के लिए टैक्सी या बस लेनी होगी। जम्मू और कटरा के बीच लगभग 50 किलोमीटर की दूरी है और बस तथा टैक्सी सेवाएं उपलब्ध हैं।

दिल्ली से कटरा तक कितना समय लगता है?

दिल्ली से वैष्णो देवी यात्रा के लिए यात्रियों के पास कई विकल्प हैं। वंदे भारत एक्सप्रेस से कटरा तक पहुंचने में करीब 8 घंटे लग सकते हैं। अन्य एक्सप्रेस ट्रेनों से यात्रा में लगभग 8 से 14 घंटे का समय लग सकता है, जो ट्रेन के रूट और स्टॉपेज पर निर्भर करता है। राजधानी एक्सप्रेस से जम्मू पहुंचने में करीब 8 घंटे 20 मिनट लग सकते हैं, जिसके बाद कटरा के लिए सड़क मार्ग से अलग से यात्रा करनी होती है। बस से दिल्ली से कटरा पहुंचने में लगभग 14 घंटे लग सकते हैं।

दिल्ली से वैष्णो देवी फ्लाइट से कैसे जाएं?

अगर आप कम समय में जम्मू पहुंचना चाहते हैं, तो दिल्ली से जम्मू एयरपोर्ट (IXJ) की फ्लाइट ली जा सकती है। दिल्ली से जम्मू की हवाई यात्रा लगभग 1 घंटा 20 मिनट की हो सकती है। लेकिन ध्यान रखें कि विमान सीधे कटरा या वैष्णो देवी भवन तक नहीं जाता। जम्मू एयरपोर्ट से आपको सड़क मार्ग से कटरा जाना होगा। जम्मू एयरपोर्ट से कटरा लगभग 50 किलोमीटर दूर है। जम्मू एयरपोर्ट से टैक्सी उपलब्ध है और जम्मू से कटरा के लिए बस सेवाएं भी चलती हैं। सड़क से आमतौर पर लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लग सकता है। हालांकि ट्रैफिक और मौसम के कारण समय बदल सकता है। इस तरह दिल्ली से फ्लाइट लेकर जम्मू और फिर टैक्सी से कटरा पहुंचने में भी काफी वक्त लग सकता है।

कटरा पहुंचने के बाद क्या करना होगा?

कटरा पहुंचना वैष्णो देवी यात्रा का अंतिम पड़ाव नहीं है। यहीं से माता के भवन की पैदल यात्रा शुरू होती है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अनुसार यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना होता है और RFID आधारित यात्रा एक्सेस कार्ड प्राप्त करना होता है। आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org/ पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। श्राइन बोर्ड के अनुसार बिना वैध यात्रा पर्ची के बाणगंगा चेकपोस्ट से आगे जाने की अनुमति नहीं होती। इसलिए कटरा पहुंचने के बाद यात्रा पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।

कटरा से माता वैष्णो देवी भवन की दूरी

कटरा से भवन तक पारंपरिक यात्रा लगभग 13 किलोमीटर की है। श्रद्धालु पैदल यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा मार्ग पर उपलब्ध सुविधाओं के अनुसार घोड़ा, पालकी और पिट्ठू जैसी सेवाओं का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। श्राइन बोर्ड के अनुसार कटरा से भवन की ओर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर और बैटरी कार जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इन सेवाओं की उपलब्धता और टिकट नियम यात्रा की तारीख के अनुसार जांचने चाहिए। माता वैष्णो देवी के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरों जी मंदिर की ओर भी जाते हैं। वर्तमान में भवन-भैरों रोपवे चालू है। रोपवे का संचालन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है।