Mangala Gauri Vrat: सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत कल, जानें महिलाओं के लिए 16 श्रृंगार क्यों है जरूरी?

इस दिन सोलह श्रृंगार कर विधि-विधान से पूजा करने से अखंड सौभाग्य और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है।

पति की दीघार्यु के लिए कैसे करें पूजन?

Mangala Gauri Vrat, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन महीने के हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत में सुहागिन महिलाएं माता गौरी के लिए व्रत करती हैं और उनकी पूजा करके पति की दीघार्यु की कामना करती हैं। इस साल सावन में 4 मंगला गौरी व्रत पड़ रहे हैं जिनमें से तीसरा व्रत 18 अगस्त को रखा जाएगा। सावन का तीसरा मंगला गौरी व्रत अखंड सौभाग्य, दांपत्य जीवन में सुख-शांति और सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है।

इस व्रत को लेकर यह मान्यता है कि माता गौरी ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी और इसी वजह से आज भी कुंवारी लड़कियां मंगला गौरी के दिन माता गौरी की पूजा अच्छे जीवनसाथी की कामना में करती हैं और सुहागिन महिलाएं पति के दीघार्यु की इच्छा में यह व्रत करती हैं।

सावन के तीसरे मंगला गौरी पर 16 श्रृंगार का महत्व

सावन के महीने में पड़ने वाला मंगला गौरी व्रत माता गौरी की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। इसी वजह से इस दिन महिलाओं को सोलह श्रृंगार करके ही माता गौरी का पूजन विधि-विधान से करना चाहिए। यही नहीं इस दिन माता गौरी को भी श्रृंगार की सामग्रियां चढ़ानी चाहिए।

इससे सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। माता गौरी को 16 शृंगार में चुनरी, चूड़ियां, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और अन्य श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करें और पति की दीघार्यु की प्रार्थना करें। इस दिन माता गौरी को सभी चीजें 16 की संख्या में चढ़ानी चाहिए। जैसे 16 फल, 16 फूल और 16 मिठाइयां चढ़ाना शुभ माना जाता है।

मंगला गौरी व्रत के दिन कैसे करें पूजा

सावन के तीसरे मंगला गौरी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ वस्त्र धारण करें।

पूजा के स्थान की अच्छी तरह से सफाई करें और एक चौकी में लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं।

पूजा आरंभ करने से पहले व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प में मन में यह कामना करें कि आप माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए व्रत आरंभ करने जा रही हैं और माता इस व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण करें।

इसके बाद आप सोलह श्रृंगार करके तैयार हो और पूजन आरंभ करें।

माता गौरी को फूल, फल और श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें।

पूजन के दौरान मंगला गौरी व्रत की कथा का पाठ करें और पूजा के समापन के साथ आरती करें।

आरती के बाद माता को अर्पित किए हुए नैवेद्य को परिवार जनों में बांट दें और स्वयं भी ग्रहण करें।

यदि आप इस दिन उपवास करें तो भोजन की जगह फलाहार ही ग्रहण करें।

मंगला गौरी व्रत रखने के फायदे

यदि आप सावन में मंगला गौरी व्रत करती हैं तो आपको इसके कई लाभ मिलते हैं। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है और यदि संतान प्राप्ति की इच्छा से यह व्रत किया जाता है तो जल्दी ही संतान प्राप्ति के योग बनते हैं। इस व्रत को कुंवारी लड़कियों के लिए भी बहुत फलदायी माना जाता है क्योंकि इससे उन्हें अच्छे जीवनसाथी का आशीर्वाद मिलता है।

मांगलिक दोष से मुक्ति दिलाता है मंगला गौरी व्रत

मंगला गौरी व्रत कुंडली में मौजूद कई दोषों जैसे मांगलिक दोष से मुक्ति दिलाता है और वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं को भी दूर करता है। अगर आप भी सावन में मंगला गौरी का व्रत करती हैं तो आपको इसके नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सावन का तीसरा मंगला गौरी विशेष योग बना रहा है और इस दिन आपको सोलह श्रृंगार करके ही पूजन करने की सलाह दी जाती है।

मंगला गौरी व्रत में क्या खाएं?

मंगला गौरी व्रत के दौरान सात्विक भोजन करना चाहिए। इससे व्रत सफल होता है और सभी मुरादें पूरी होती हैं।

इस दिन सुबह पूजा-अर्चना करने के बाद सेब, केला और पपीता समेत आदि फलों का सेवन किया जा सकता है।

इसके अलावा दूध, दही और छाछ भी ग्रहण कर सकते हैं। एक बात का खास ध्यान रखें कि व्रत में कुछ भी खाने से पहले उसका प्रभु को भोग लगाएं। इसके बाद स्वयं ग्रहण करें।

मंगला गौरी व्रत के समय साबूदाने की खिचड़ी या फिर खीर का भी सेवन कर सकते हैं।

इसके अलावा कुट्टू या सिंघाड़े की पूड़ी या पराठा बनाकर ग्रहण कर सकते हैं। आलू, लौकी, कद्दू भी एक अच्छा ऑप्शन है।

भोजन बनाने के लिए सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए।

मंगला गौरी व्रत में क्या न खाएं

ऐसा माना जाता है कि व्रत के दौरान गलत चीजों को खाने से व्रत खंडित हो सकता है। इसलिए व्रत को रखने से पहले ही इसके खान पान से जुड़े नियमों के बारे में जान लें।

मंगला गौरी व्रत के दिन गेहूं और चावल का त्याग करना चाहिए।

इसके अलावा तामसिक भोजन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए।

भोजन में सफेद नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

मांस, मछली, अंडे और शराब के सेवन दूर रहें।

मंगला गौरी व्रत में क्या न करें?

व्रत के दौरान किसी से भी क्रोध और वाद-विवाद न करें। ऐसा माना जाता है कि इस गलती को करने से व्रत खंडित हो सकता है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा। इस व्रत के दौरान किसी को अपशब्द भी न बोलें। इसके अलावा इस दिन घर के बड़े-बुजुर्ग का अपमान न करें। इससे व्रत सफल नहीं होता है।

क्या कुंवारी कन्याएं रख सकती है व्रत?

जिस तरह सुहागिन महिलाएं वैवाहिक जीवन में सुख-शांति के लिए मंगला गौरी व्रत को करती हैं, तो उसी तरह से कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए इस व्रत को कर सकती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस व्रत को विधिपूर्वक करने से विवाह में आ रही बाधा दूर होती है और वैवाहिक जीवन सदैव खुशियों से भरा रहता है।