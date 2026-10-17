Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि का सातवां दिन, मां कालरात्रि को करें प्रसन्न, जानें पूजा-विधि और आरती

Maa Kalaratri Puja 2026: शारदीय नवरात्रि के सातवें दिन मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि भक्तों के भय और नकारात्मकता को दूर कर साहस प्रदान करती हैं। इस दिन मां को गुड़ का भोग लगाना, मंत्र जाप करना और आरती करना शुभ माना जाता है।

Shardiya Navratri Day 7: शारदीय नवरात्रि के पावन नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती है। शनिवार को नवरात्रि का सातवां दिन यानी सप्तमी मनाई जा रही है। इस दिन मां दुर्गा के सातवें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि अपने भक्तों के भय और नकारात्मकता को दूर करने वाली तथा उन्हें साहस और शक्ति प्रदान करने वाली देवी हैं। उनका स्वरूप उग्र होने के बावजूद भक्तों के लिए कल्याणकारी माना जाता है, इसी कारण उन्हें ‘शुभंकरी’ भी कहा जाता है।

मां कालरात्रि का स्वरूप

मां कालरात्रि नवदुर्गा का सातवां स्वरूप हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार उनका रंग घने अंधकार के समान है, उनके बाल खुले रहते हैं और वे गर्दभ यानी गधे पर सवार रहती हैं। उनकी चार भुजाएं हैं। दो हाथों में अस्त्र-शस्त्र हैं, जबकि अन्य दो हाथ भक्तों को अभय और वरदान देने की मुद्रा में रहते हैं। मां का यह स्वरूप बुराई पर अच्छाई की जीत, साहस और संकटों का सामना करने की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि सच्चे मन से उनकी आराधना करने से भक्तों को भय पर विजय पाने और कठिन परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा मिलती है।

मां कालरात्रि की पूजा-विधि

नवरात्रि के सातवें दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और पूजा स्थल को साफ करें। इसके बाद मां कालरात्रि की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाकर विधिपूर्वक पूजा करें। सबसे पहले मां दुर्गा और मां कालरात्रि का ध्यान करें। मां को रोली, अक्षत, फूल और जल अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर मां के मंत्र का जाप करें। मां कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी मिठाई का भोग लगाएं। मां की आरती करें और परिवार की सुख-शांति व कल्याण की प्रार्थना करें। पूजा के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों और अन्य भक्तों में बांटें। मां कालरात्रि की पूजा श्रद्धा और भक्ति से करने का विशेष महत्व है।

मां कालरात्रि का प्रिय भोग

नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना शुभ माना जाता है। भक्त मां को गुड़, गुड़ से बनी मिठाई या अन्य सात्विक प्रसाद अर्पित कर सकते हैं। पूजा में शुद्धता और श्रद्धा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन का शुभ रंग ग्रे यानी धूसर माना जाता है। हालांकि नवरात्रि के रंगों की परंपरा क्षेत्र और पंचांग के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।

मां कालरात्रि का मंत्र

नवरात्रि के सातवें दिन मां कालरात्रि की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप किया जा सकता है। ॐ देवी कालरात्र्यै नमः॥

मां कालरात्रि की आरती

कालरात्रि जय-जय महाकाली,

काल के मुंह से बचाने वाली।

दुष्ट संघारक नाम तुम्हारा,

महाचंडी तेरा अवतारा।

पृथ्वी और आकाश पे सारा,

महाकाली है तेरा पसारा।

खड्ग खप्पर रखने वाली,

दुष्टों का लहू चखने वाली।

कलकत्ता स्थान तुम्हारा,

सब जगह देखूं तेरा नजारा।

सभी देवता सब नर-नारी,

गावें स्तुति सभी तुम्हारी।

रक्तदंता और अन्नपूर्णा,

कृपा करे तो कोई दुख ना।

ना कोई चिंता रहे ना बीमारी,

ना कोई गम ना संकट भारी।

उस पर कभी कष्ट ना आवे,

महाकाली मां जिसे बचावे।

तू भी भक्त प्रेम से कह,

कालरात्रि मां तेरी जय।