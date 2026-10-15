Shardiya Navratri 2026: नवरात्रि का आज पांचवां दिन, स्कंदमाता को करें प्रसन्न, जानें पूजा विधि, मंत्र और आरती

Shardiya Navratri 2026: शारदीय नवरात्रि के पांचवें दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां की आराधना से सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। जानिए मां स्कंदमाता की पूजा विधि, प्रिय भोग, मंत्र, आरती और पांचवें दिन का शुभ रंग।

Maa Skandamata Puja Vidhi: शारदीय नवरात्रि का आज पांचवां दिन है। इस दिन मां दुर्गा के पांचवें स्वरूप मां स्कंदमाता की पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां स्कंदमाता की उपासना करने से भक्तों को सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर भक्त सुबह स्नान के बाद मां की पूजा करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और आरती के साथ पूजा संपन्न करते हैं। नवरात्रि के नौ दिनों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना की जाती है और पांचवें दिन मां स्कंदमाता को समर्पित होता है।

ममता, करुणा का प्रतीक हैं स्कंदमाता

मां स्कंदमाता को भगवान कार्तिकेय की माता के रूप में पूजा जाता है। भगवान कार्तिकेय का एक नाम स्कंद भी है, इसलिए देवी के इस स्वरूप को स्कंदमाता कहा जाता है। मां चार भुजाओं वाली हैं। उनके दो हाथों में कमल पुष्प होते हैं, जबकि एक हाथ में बालरूप में भगवान स्कंद विराजमान रहते हैं और दूसरा हाथ भक्तों को अभय प्रदान करने की मुद्रा में होता है। मां सिंह पर सवार दिखाई देती हैं और कमल पर विराजमान होने के कारण उन्हें पद्मासना देवी भी कहा जाता है। स्कंदमाता को ममता, करुणा और संतान की रक्षा का प्रतीक माना गया है। भक्त उनसे परिवार की सुख-समृद्धि, मानसिक शांति की कामना करते हैं।

मां स्कंदमाता की पूजा विधि

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की पूजा श्रद्धा और विधि-विधान से की जाती है। घर पर पूजा करने के लिए आप सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें और मां दुर्गा का स्मरण करते हुए पूजा का संकल्प लें। पूजा घर को साफ करें और मां स्कंदमाता की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। अगर घर में पहले से कलश स्थापित है, तो उसकी भी पूजा करें। घी या तेल का दीपक जलाएं और मां को फूल, अक्षत, रोली, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद मां स्कंदमाता के मूल मंत्र ‘ॐ देवी स्कन्दमात्रे नमः’ का श्रद्धापूर्वक जाप करें। इच्छानुसार 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं।

अब माता को भोग अर्पित करें। मां को केला, मौसमी फल, मिठाई या खीर का भोग लगा सकते हैं। भोग में सात्विकता और स्वच्छता का ध्यान रखें। फिर मां स्कंदमाता की स्तुति करें, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में मां की आरती उतारकर प्रसाद वितरित करें। पूजा की परंपराएं परिवार और क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। इसलिए अपने घर की परंपरा के अनुसार भी पूजा कर सकते हैं।

मां स्कंदमाता का मंत्र

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता की उपासना के दौरान इस मंत्र का जाप किया जाता है:

ॐ देवी स्कन्दमात्रे नमः॥

इसके अलावा मां की प्रार्थना के लिए इस श्लोक का पाठ कर सकते हैं:

सिंहासनगता नित्यं पद्माञ्चितकरद्वया।

शुभदास्तु सदा देवी स्कन्दमाता यशस्विनी॥

मां स्कंदमाता को क्या भोग लगाएं?

नवरात्रि के पांचवें दिन मां स्कंदमाता को केला, अन्य फल, खीर और मिठाई का भोग लगाने की परंपरा प्रचलित है। कुछ पूजा परंपराओं में पीले रंग की मिठाई और बेसन के लड्डू भी अर्पित किए जाते हैं। मां को कमल के फूल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। भोग तैयार करते समय साफ-सफाई और सात्विकता का ध्यान रखें। पूजा के बाद प्रसाद परिवार के सदस्यों और अन्य भक्तों में बांट सकते हैं।

मां स्कंदमाता की आरती

जय तेरी हो स्कंद माता।

पांचवां नाम तुम्हारा आता॥

सबके मन की जानन हारी।

जग जननी सबकी महतारी॥

तेरी ज्योत जलाता रहूं मैं।

हरदम तुम्हें ध्याता रहूं मैं॥

कई नामों से तुझे पुकारा।

मुझे एक है तेरा सहारा॥

कहीं पहाड़ों पर है डेरा।

कई शहरों में तेरा बसेरा॥

हर मंदिर में तेरे नजारे।

गुण गाएं तेरे भक्त प्यारे॥