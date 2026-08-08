Sawan Shivratri 2026: सावन शिवरात्रि पर भद्रा का साया, क्या जलाभिषेक पर पड़ेगा असर?

सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे खास माना जाता है। इस महीने में आने वाली शिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है।

भद्रा को मुख्य रूप से मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए अशुभ समय माना जाता है

Sawan Shivratri 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन के पवित्र महीने में आने वाली सावन शिवरात्रि का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन देश भर के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है और कावड़िये हरिद्वार व अन्य धामों से लाया गया पवित्र गंगाजल महादेव पर अर्पित करते हैं। इस साल सावन शिवरात्रि की पावन तिथि पर भद्रा का साया भी रहने वाला है। ऐसे में श्रद्धालुओं के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या भद्रा काल का असर जलाभिषेक और पूजा पर पड़ेगा? आइए जानते हैं क्या कहते हैं शास्त्र।

सावन शिवरात्रि 2026 कब है?

सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे खास माना जाता है। इस महीने में आने वाली शिवरात्रि का महत्व और भी बढ़ जाता है। साल 2026 में सावन शिवरात्रि 11 अगस्त, मंगलवार को मनाई जाएगी। इस दिन देशभर के शिव मंदिरों में भगवान शिव का जलाभिषेक किया जाएगा।

सावन शिवरात्रि पर कब से कब तक रहेगी भद्रा?

द्रिक पंचांग के अनुसार, 11 अगस्त 2026 को भद्रा सुबह 5 बजकर 48 मिनट से शुरू होगी और दोपहर 3 बजकर 22 मिनट तक रहेगी। यानी सावन शिवरात्रि के दिन सुबह से दोपहर तक भद्रा का प्रभाव रहेगा। यही वजह है कि इस दिन किसी भी शुभ कार्य को लेकर भद्रा के समय का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। हालांकि, भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक को लेकर स्थिति थोड़ी अलग मानी जाती है।

क्या भद्रा में भगवान शिव का जलाभिषेक कर सकते हैं?

धार्मिक मान्यताओं में भद्रा को मुख्य रूप से मांगलिक और शुभ कार्यों के लिए अशुभ समय माना जाता है। विवाह, गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्यों में भद्रा काल का विशेष रूप से विचार किया जाता है। लेकिन भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप और अभिषेक को उसी तरह के मांगलिक काम की श्रेणी में नहीं रखा जाता। इसलिए भद्रा के दौरान शिव पूजा करने पर सामान्य तौर पर रोक नहीं मानी जाती। अगर कोई भक्त सुबह भगवान शिव का जलाभिषेक करना चाहता है, तो वह श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकता है।

जलाभिषेक के लिए भद्रा खत्म होने का इंतजार जरूरी है?

नहीं, भद्रा का विचार मुख्य रूप से मांगलिक कार्यों के लिए किया जाता है. शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा और अभिषेक स्वयं धार्मिक उपासना का हिस्सा है। इसलिए केवल भद्रा के कारण शिवलिंग पर जल चढ़ाना रोक देना आवश्यक नहीं माना जाता। भक्तगण बिना किसी दुविधा के अभिषेक कर सकते हैं।

सावन शिवरात्रि पर बन रहे हैं शुभ योग

11 अगस्त को सावन शिवरात्रि के दिन भद्रा के साथ कुछ शुभ योग और नक्षत्र भी रहेंगे। द्रिक पंचांग के अनुसार, इस दिन सिद्धि योग सुबह से शाम 6 बजकर 51 मिनट तक रहेगा। वहीं पुनर्वसु नक्षत्र सूर्योदय से सुबह 10 बजकर 9 मिनट तक रहेगा। इसके बाद पुष्य नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में दिनभर भगवान शिव की पूजा के लिए अलग-अलग समय और परंपराओं के अनुसार पूजा की जा सकती है।

भद्रा के समय किन कामों से बचें?

भद्रा काल में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन या किसी अन्य बड़े मांगलिक कार्य को करने से आमतौर पर बचने की सलाह दी जाती है। ऐसे कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त देखकर ही समय तय किया जाता है। लेकिन पूजा-पाठ, भगवान का स्मरण, मंत्र जाप और शिव अभिषेक को लेकर ऐसी रोक नहीं मानी जाती। इसलिए शिवरात्रि के दिन भद्रा को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है।

शिव पूजन का सही तरीका और नियम

शिवरात्रि के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद पास के शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल और कच्चे दूध से अभिषेक करना चाहिए। फिर शिवलिंग पर बेल पत्र, धतूरा और सफेद फूल अर्पित करें।

पूजा करते समय ॐ नम: शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन किसी से गलत बात न कहें और पूरे दिन मन शांत रखें। भोजन में अन्न न लें, केवल दूध और फल ही खाएं। शाम को मंदिर में दीपक जलाकर आरती करनी चाहिए। इस तरह नियम से पूजा करने पर घर में खुशहाली आती है। सच्चे दिल से की गई प्रार्थना को शिव जी हमेशा सुनते हैं और संकटों से रक्षा करते हैं।

शिवरात्रि पर पूजा करने का लाभ

शिवरात्रि पर भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग सच्चे भाव से जल चढ़ाते हैं, उन्हें मानसिक शांति मिलती है और मन का भय दूर होता है। इस दिन व्रत रखने और पूजन करने से परिवार में प्रेम बढ़ता है और सुख-शांति बनी रहती है।

जो लोग बीमार रहते हैं या जीवन में परेशानी झेल रहे हैं, उन्हें शिवरात्रि पर विशेष रूप से शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। भोलेनाथ अपने भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इस दिन किया गया दान और पूजन जीवन को सही दिशा देता है। प्रभु की कृपा से बिगड़े हुए काम भी बनने लगते हैं।