Kamika Ekadashi 2026: सावन की कामिका एकादशी कल, ऐसे करें भगवान विष्णु को प्रसन्न, दूर होंगे कष्ट!

एकादशी व्रत में खान-पान के विशेष नियम बताए गए हैं। व्रत रखने वाले लोगों को चावल और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए।

जीवन में आ रही हर तरह की बाधाओं से मिलेंगी मुक्ति

Kamika Ekadashi 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में सावन मास को बेहद पवित्र माना गया है। भगवान शिव के प्रिय इस महीने में जब एकादशी की तिथि आती है, तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। सावन माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है।

मान्यताओं के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में आ रही हर तरह की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी इस पावन अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं, तो जानिए कामिका एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपायों के बारे में।

कामिका एकादशी 2026 तिथि?

द्रिक पंचांग के अनुसार, सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 8 अगस्त 2026 को दोपहर 1 बजकर 59 मिनट से शुरू हो चुकी है और 9 अगस्त 2026 को सुबह 11 बजकर 4 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 9 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी। इसलिए कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त 2026, रविवार को रखा जाएगा।

कामिका एकादशी का क्या है महत्व?

धार्मिक मान्यता के अनुसार, कामिका एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने से व्यक्ति को पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन श्रद्धा के साथ भगवान विष्णु का स्मरण करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और सुख-शांति का आशीर्वाद मिलता है। कामिका एकादशी पर भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं।

ऐसे करें भगवान विष्णु की पूजा

कामिका एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजा स्थान की सफाई करके भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल, पीले फल और तुलसी दल अर्पित करें।

इसके बाद धूप-दीप जलाकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और विधि-विधान से पूजा करें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय मानी जाती है, इसलिए पूजा में तुलसी दल जरूर अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की आरती करें और अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए प्रार्थना करें।

इस मंत्र का करें जाप

कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आप पूजा के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं।

इसके अलावा विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना भी बेहद शुभ माना गया है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। इस दिन जितना संभव हो, उतना समय भगवान की भक्ति और धार्मिक कार्यों में लगाना चाहिए।

भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए करें ये काम

कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें। पूजा के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें।

धार्मिक मान्यता के अनुसार अन्न, वस्त्र और अन्य जरूरी सामान का दान करना शुभ माना जाता है। अगर हो सके तो इस दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। इसके अलावा भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर दर्शन करना भी शुभ माना जाता है।

एकादशी पर इन बातों का रखें ध्यान

एकादशी व्रत में खान-पान के विशेष नियम बताए गए हैं। व्रत रखने वाले लोगों को चावल और अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए। कई लोग इस दिन फलाहार करते हैं, जबकि कुछ भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार निर्जला व्रत भी रखते हैं। एकादशी के दिन किसी का अपमान करने, झूठ बोलने या किसी से विवाद करने से बचना चाहिए।

कामिका एकादशी व्रत रखने का सही तरीका

इस पावन दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और फिर साफ कपड़े पहनने चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में दीप जलाकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान के सामने पीले फूल, फल और तुलसी पत्र अर्पित करके सच्चे मन से पूजा करें। पूरे दिन ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नाम का जाप करते रहना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। रात के समय भगवान के भजन गाते हुए जागरण करना बहुत ही फलदायी होता है। अगले दिन सुबह तय समय पर पारण करके ही व्रत पूरा माना जाता है।

व्रत के दौरान क्या खाना चाहिए?

कामिका एकादशी के दिन भोजन के नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। जो लोग फलाहार करके उपवास रख रहे हैं, वे दूध, दही, मखाना और ताजे फलों का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और सेंधा नमक का प्रयोग किया जा सकता है। आलू, शकरकंद और फल भी खाए जा सकती है। पूरे दिन शरीर में पानी की कमी न हो, इसके लिए नारियल पानी या नींबू पानी ले सकते हैं। हल्का फलाहार करने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और पूजा में मन लगा रहता है। इस तरह से नियम मानकर आहार लेने से शरीर और मन दोनों पवित्र रहते हैं।

इन चीजों का करें दान