Sawan Somwar 2026: सावन के सोमवार को ये 6 फूल चढ़ाने से पूरे होते हैं रूके हुए काम, खुश होंगे महादेव

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Sanskriti Jaipuria
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Sawan Somwar 2026: सावन के सोमवार पर भगवान शिव को अगर इस रंग का फूल चढ़ाते हैं तो, मान्यता है कि इससे सुख-समृद्धि, शांति और मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद मिलता है.

Sawan Somwar 2026: आज, 3 अगस्त 2026 को सावन का पहला सोमवार है. ये दिन भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. मान्यता है कि सावन के महीने में सच्चे मन से की गई शिव पूजा का विशेष फल मिलता है. इस दिन भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, भांग, धतूरा और चंदन अर्पित करते हैं. इसके साथ ही कुछ विशेष फूल चढ़ाने की भी परंपरा है, जिन्हें भोलेनाथ का प्रिय माना गया है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अलग-अलग फूल अर्पित करने से विभिन्न मनोकामनाओं की पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

सफेद फूल अर्पित करें, मिलेगा मन की शांति का आशीर्वाद

भगवान शिव को सफेद रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है. इसलिए सावन सोमवार पर सफेद फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. मान्यता है कि इससे मानसिक तनाव कम होता है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

कनेर के फूल से बढ़ती है सुख-समृद्धि

शिव पूजा में कनेर के फूल का विशेष महत्व बताया गया है. धार्मिक विश्वास है कि सावन सोमवार पर शिवलिंग पर कनेर के फूल चढ़ाने से घर में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का आगमन होता है. पूजा के दौरान अपनी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखने से उसकी पूर्ति का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है.

धतूरे का फूल भोलेनाथ को है अत्यंत प्रिय

भगवान शिव की पूजा धतूरे के बिना अधूरी मानी जाती है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, समुद्र मंथन के समय विषपान के बाद धतूरे का संबंध भगवान शिव से जुड़ा. यही कारण है कि सावन सोमवार पर धतूरे का फूल अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि इससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं.

आक के फूल से दूर होती हैं जीवन की बाधाएं

आक का फूल भी शिव आराधना में विशेष स्थान रखता है. मान्यता है कि सावन सोमवार पर शिवलिंग पर आक के फूल अर्पित करने से जीवन की परेशानियां कम होती हैं और नकारात्मकता दूर होती है. साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

बेला के फूल से मिल सकता है मनचाहा जीवनसाथी

सावन सोमवार पर अविवाहित लड़कियां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा विशेष रूप से करती हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि विवाह में विलंब हो रहा हो तो बेला के फूल अर्पित करना शुभ माना जाता है. इससे योग्य और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलने की मान्यता है.

चमेली के फूल से आती है सुख-शांति

चमेली के फूल को शुभता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है. सावन सोमवार पर भगवान शिव को चमेली के फूल अर्पित करने से घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहती है और मानसिक चिंताएं दूर होने की मान्यता है.

नोट: ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं. श्रद्धालु अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर सकते हैं.