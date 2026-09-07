Pitru Paksha 2026: कब से शुरू होगा श्राद्ध पक्ष? जानें ब्राह्मण भोज का धार्मिक महत्व

Pitru Paksha 2026: पितृ पक्ष 2026 की शुरुआत सितंबर के महीने में होने वाली है. ऐसे में आइए जानते हैं कि कब शुरू होगा और कब खत्म होगा.

Pitru Paksha 2026: हिंदू धर्म में पितृ पक्ष को पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, सम्मान और कृतज्ञता प्रकट करने का विशेष समय माना जाता है. इस अवधि में परिवार अपने दिवंगत पितरों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे धार्मिक कर्म करते हैं. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक किए गए इन कार्यों से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. श्राद्ध के बाद ब्राह्मण को भोजन कराने की परंपरा भी इसी धार्मिक मान्यता से जुड़ी है.

2026 में कब शुरू होगा पितृ पक्ष?

द्रिक पंचांग के अनुसार, पितृ पक्ष 2026 की शुरुआत 26 सितंबर, शनिवार से होगी. इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध किया जाएगा. इसके अगले दिन यानी 27 सितंबर से प्रतिपदा श्राद्ध के साथ पितृ पक्ष की नियमित तिथियां शुरू होंगी.

वहीं, पितृ पक्ष का समापन 10 अक्टूबर 2026, शनिवार को होगा. इस दिन सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा. इसे विशेष रूप से उन पितरों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जिनकी मृत्यु तिथि ज्ञात नहीं है या किसी वजह से निर्धारित तिथि पर श्राद्ध नहीं हो पाया.

पितृ पक्ष में ब्राह्मण को भोजन क्यों कराया जाता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्राद्ध कर्म के बाद ब्राह्मण को श्रद्धापूर्वक भोजन कराने की परंपरा है. माना जाता है कि ब्राह्मण मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है.

श्राद्ध के दिन पहले तर्पण और अन्य कर्म किए जाते हैं. इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा, वस्त्र आदि देकर सम्मानित किया जाता है.

ब्राह्मण भोज का क्या है महत्व?

हिंदू परंपरा में अन्न दान को पुण्यकारी माना गया है. पितृ पक्ष में ब्राह्मण या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना भी पूर्वजों के नाम पर किए जाने वाले पुण्य कर्म का हिस्सा माना जाता है. इसका उद्देश्य केवल भोजन कराना नहीं, बल्कि श्रद्धा के साथ अन्न दान करना और पितरों का स्मरण करना है.

यदि किसी कारण से ब्राह्मण भोज संभव न हो, तो अन्न दान, जरूरतमंद को भोजन कराना या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान-पुण्य किया जा सकता है. धार्मिक मान्यता में सबसे महत्वपूर्ण बात पितरों के प्रति श्रद्धा और सम्मान को माना गया है.