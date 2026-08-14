Hariyali Teej Upay: हरियाली तीज पर करें ये उपाय दूर होगी शनि की साढ़ेसाती

भारतीय परंपरा की माने तो पत्नी के तप और प्रार्थना का पुण्य फल पूरे परिवार को मिलता है।

कल मनाई जाएगी हरियाली तीज

Hariyali Teej Upay, (आज समाज), नई दिल्ली: हरियाली तीज का पावन त्योहार सुहागिन महिलाओं के लिए केवल सजने-संवरने और व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि यह परिवार की खुशहाली और सुरक्षा का आध्यात्मिक आधार भी है। भारतीय परंपरा की माने तो पत्नी के तप और प्रार्थना का पुण्य फल पूरे परिवार को मिलता है।

अगर आपके जीवनसाथी पर शनि की साढ़ेसाती या ढैय्या का प्रभाव चल रहा है, जिसके कारण घर में आर्थिक तंगी, बीमारी या तनाव का माहौल बना हुआ है, तो इस दिन किए गए कुछ आसान उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

शिवलिंग पर विशेष अभिषेक

हरियाली तीज पर मुख्य रूप से शिव-पार्वती की पूजा की जाती है। चूंकि, शनिदेव महादेव को अपना गुरु और आराध्य मानते हैं, इसलिए भगवान शिव की पूजा से शनि का प्रकोप तुरंत शांत होता है।

इस दिन स्नान के बाद तांबे या पीतल के लोटे में गंगाजल भरकर उसमें थोड़े काले तिल मिला लें। इस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और इसके बाद एक मुट्ठी साबुत उड़द दाल महादेव को अर्पित करें। मन ही मन भोलेनाथ से पति के संकट टालने की प्रार्थना करें।

जीव सेवा से शनि शांति

इसके अलावा अगर आप शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए पशु-पक्षियों की सेवा अचूक मानी गई है। तीज के दिन सुबह बनी ताजी रोटी पर सरसों का तेल लगाएं और उस पर थोड़ा सा गुड़ रखें। यह रोटी किसी काली गाय या काले कुत्ते को आदरपूर्वक खिलाएं। यह उपाय साढ़ेसाती के नकारात्मक प्रभाव को धीरे-धीरे समाप्त करता है।

नारियल का उतारा

अगर आपके पति के कामकाज में लगातार रुकावटें आ रही हों, तो एक जटा वाला पानीदार नारियल लें। इसे अपने पति के सिर के ऊपर से घड़ी की दिशा में 21 बार वार लें। इसके बाद इसे किसी पवित्र देवस्थान या मंदिर में जाकर अग्नि/हवन में समर्पित कर दें।

तीज पर इन चीजों का दान जरूरी

काली उड़द की दाल और काले चने।

काले या गहरे नीले रंग के वस्त्र।

काले तिल और सरसों का तेल।

जूते-चप्पल या छाता।

ये भी पढ़ें: हरियाली तीज कल, जानें कौन से बन रहे हैं शुभ योग