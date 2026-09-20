Parivartini Ekadashi 2026: कब है भाद्रपद की पावन एकादशी? जानें तिथि, मुहूर्त से लेकर सबकुछ

Parivartini Ekadashi 2026 Date: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत विशेष स्थान है, लेकिन चातुर्मास के दौरान आने वाली परिवर्तिनी एकादशी (पार्श्व एकादशी) का महत्व कई गुना बढ़ जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पावन तिथि पर क्षीरसागर में योगनिद्रा में लीन भगवान विष्णु अपनी करवट बदलते हैं. साल 2026 में भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की यह पवित्र एकादशी 22 सितंबर, मंगलवार को पूरे विधि-विधान और श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी.
परिवर्तिनी एकादशी 2026 की सही तिथि और समय
हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी कहा जाता है. वर्ष 2026 में यह व्रत 22 सितंबर, मंगलवार को रखा जाएगा. इस दिन सुबह से ही श्रद्धालु स्नान-ध्यान कर श्रीहरि की पूजा का संकल्प लेंगे. मान्यता है कि चातुर्मास की यह सबसे महत्वपूर्ण एकादशी है और इस दिन किया गया दान व व्रत व्यक्ति को समस्त पापों व कष्टों से मुक्ति दिलाता है.
भगवान विष्णु के करवट बदलने का धार्मिक सच
आषाढ़ शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान विष्णु चार महीनों के लिए शेषनाग की शय्या पर योगनिद्रा में रहते हैं. भाद्रपद की यह एकादशी इस निद्रा काल का मध्य बिंदु होती है.
“धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन भगवान विष्णु योगनिद्रा के दौरान अपनी विश्राम अवस्था बदलते हैं और बाईं से दाईं करवट लेते हैं.”
इसी करवट या स्थान परिवर्तन के कारण इसे परिवर्तिनी एकादशी या पार्श्व एकादशी कहा जाता है. मान्यता है कि श्रीहरि के करवट लेते ही भक्तों के जीवन की तमाम बाधाएं दूर होने लगती हैं.
वामन अवतार और परिवर्तिनी एकादशी का संबंध
इस पावन तिथि का सीधा संबंध भगवान विष्णु के पांचवें ‘वामन अवतार’ से भी है. इसी दिन श्रीहरि ने वामन रूप धारण कर दानवीर असुरराज बलि का अहंकार तोड़ा था और तीन पग में तीनों लोकों को माप लिया था. इसलिए इस दिन भगवान वामन की पूजा और कथा सुनने का विशेष विधान है, जिससे परिवार में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहती है.