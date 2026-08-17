Nag Panchami 2026 Upay: आज भूलकर भी न करें ये 3 गलतियां, वरना हो जाएगा सब बर्बाद

Nag Panchami 2026 Rules: आज नाग पंचमी के दिन कोई भी ऐसा काम न करें जिसकी वजह से आपको या आपके घर वालों को नुकसान हो. साथ ही ये 3 गलतियां तो बिल्कुल भी न करें. आइए जानते हैं.

Nag Panchami 2026 Upay: आज 17 अगस्त को नाग पंचमी का पर्व मनाया जा रहा है. हिंदू धर्म में नाग पंचमी को नाग देवता की पूजा और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए. कहा जाता है कि नाग पंचमी के दिन की गई कुछ गलतियां व्यक्ति के जीवन में नकारात्मक प्रभाव ला सकती हैं और कुंडली में कालसर्प दोष जैसी स्थिति से भी इन्हें जोड़ा जाता है.

हालांकि, ये बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं और इनके पीछे वैज्ञानिक प्रमाण नहीं हैं. आइए जानते हैं वे 3 काम, जिन्हें मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नहीं करना चाहिए.

1. घर में लोहे का तवा न चढ़ाएं

नाग पंचमी के दिन घर में लोहे का तवा चढ़ाने से बचने की मान्यता है. धार्मिक परंपराओं में इस दिन विशेष रूप से ऐसे कार्यों को टालने की सलाह दी जाती है, जिन्हें नाग देवता और भगवान शिव की पूजा के अनुकूल नहीं माना जाता. इसलिए आज के दिन तवा चढ़ाने से बचें.

2. असली सांपों को दूध न पिलाएं

नाग पंचमी पर कई लोग सांपों को दूध पिलाने जाते हैं. लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए. असली सांपों को दूध पिलाना सही नहीं है, क्योंकि इससे उन्हें नुकसान हो सकता है. इसके बजाय नाग देवता की मूर्ति या शिवलिंग पर दूध अर्पित करने की धार्मिक परंपरा का पालन किया जा सकता है.

3. जमीन खोदने और सिलाई जैसे कामों से बचें

मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन जमीन में गड्ढा खोदने या सुई से सिलाई-बुनाई जैसा काम करने से भी बचना चाहिए. इसलिए आज के दिन इन कार्यों को न करने की सलाह दी जाती है.

नाग पंचमी पर रखें इन बातों का ध्यान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज पूजा-पाठ, नाग देवता का स्मरण और भगवान शिव को दूध अर्पित करना शुभ माना जाता हैय साथ ही किसी भी जीव को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए.