Temple Fire: बागेश्वर के बदियाकोट में मां भगवती मंदिर में लगी भीषण आग, वीडियो में देखें भयावह नजारा

Bageshwar Temple Fire: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के बदियाकोट गांव में मां भगवती मंदिर में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग तेजी से फैलने के बाद स्थानीय लोग इसे बुझाने में जुट गए। लकड़ी से बने मंदिर को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका है। फिलहाल आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं है।

Maa Bhagwati Temple Fire: उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील स्थित बदियाकोट गांव में मां भगवती के प्रसिद्ध मंदिर में शुक्रवार को भीषण आग लग गई। नवरात्र के दौरान हुई इस घटना से इलाके में अफरा-तफरी मच गई। मंदिर में आग लगने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग आग बुझाने के प्रयासों में जुट गए। आग की चपेट में आने से मंदिर के मुख्य भवन को भारी नुकसान पहुंचा है। आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई दीं। घटना के कई वीडियो भी सामने आए हैं, जिनमें मंदिर आग की लपटों में घिरा दिख रहा है। घटना के बाद श्रद्धालु काफी दुखी नजर आए।

लकड़ी से बना था मंदिर, तेजी से फैली आग

मां भगवती का यह मंदिर अपनी पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला और लकड़ी पर की गई आकर्षक नक्काशी के लिए जाना जाता था। मंदिर का मुख्य ढांचा लकड़ी से बना होने के कारण आग तेजी से फैलने की आशंका जताई गई है। अमर उजाला और दैनिक जागरण की रिपोर्टों के अनुसार, अग्निकांड में मंदिर के मुख्य हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। यह मंदिर स्थानीय लोगों की धार्मिक आस्था के साथ-साथ क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत का भी महत्वपूर्ण प्रतीक रहा है। नवरात्र के अवसर पर यहां श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं।

आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं

मंदिर में आग कैसे लगी, इसकी वास्तविक वजह अभी सामने नहीं आई है। शुरुआत में शॉर्ट सर्किट या पूजा के दौरान जलाए गए दीपक से आग लगने की आशंका जताई गई है, लेकिन इनमें से किसी भी कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आग लगने की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल मंदिर को हुए नुकसान का पूरा आकलन भी सामने आना बाकी है।

आग बुझाने में जुटे स्थानीय लोग

बदियाकोट गांव कपकोट से लगभग 50 किलोमीटर दूर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है। क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण अग्निशमन सेवाओं की उपलब्धता एक चुनौती है। ऐसे में स्थानीय लोगों ने आग बुझाने के लिए प्रयास किए। बदियाकोट स्थित मां भगवती मंदिर क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थलों में शामिल है। यह मंदिर अपनी प्राचीन स्थापत्य कला और लकड़ी की बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध था। नवरात्र जैसे धार्मिक पर्व के दौरान हुई इस घटना से श्रद्धालु दुखी हैं।