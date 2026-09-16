Manimahesh Yatra: मणिमहेश जाने वालों के लिए बड़ी राहत! 2 दिन बाद शुरू हुई हेली टैक्सी सेवा

Manimahesh Yatra: मणिमहेश यात्रा पर श्रद्धालुओं को राहत मिली है. भरमौर हेलीपैड से तीसरे दिन हेली टैक्सी सेवा शुरू हुई. दोनों हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी, जबकि हड़सर से भी हजारों श्रद्धालु रवाना हुए.

Manimahesh Yatra: श्री मणिमहेश यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है. भरमौर हेलीपैड से बुधवार सुबह करीब नौ बजे के बाद हेली टैक्सी सेवा दोबारा शुरू हो गई. तीसरे दिन भद्रवाह के श्रद्धालुओं के छड़ी यात्रा के साथ मणिमहेश के लिए रवाना होने के बाद दोनों हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरनी शुरू कर दी. हेली सेवा शुरू होने का श्रद्धालु पिछले दो दिनों से इंतजार कर रहे थे.

बुजुर्ग और असमर्थ श्रद्धालुओं को मिली राहत

चलने-फिरने में असमर्थ श्रद्धालुओं के साथ बड़ी संख्या में बुजुर्ग और अन्य यात्री पैदल मार्ग के बजाय हेलीकॉप्टर से मणिमहेश जाने को प्राथमिकता देते हैं. ऐसे सैकड़ों श्रद्धालु बीते दो दिनों से हेली टैक्सी सेवा बहाल होने की प्रतीक्षा में थे. हालांकि, इस अवधि में होली हेलीपैड से हवाई सेवा लगातार जारी रही.

भरमौर से गौरीकुंड तक 3828 रुपये किराया

भरमौर से गौरीकुंड तक हेली टैक्सी का किराया 3828 रुपये निर्धारित किया गया है. गौरीकुंड पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं को एक किलोमीटर से अधिक दूरी तय करनी होती है. यहां से मणिमहेश तक आगे की यात्रा पैदल या घोड़े के माध्यम से की जा सकती है.

बड़े न्हौण को लेकर बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

राधाष्टमी के पावन बड़े न्हौण (शाही स्नान) की तिथियां नजदीक आने के साथ ही मणिमहेश यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है. मंगलवार को मुख्य आधार शिविर हड़सर से शाम छह बजे तक करीब 2500 श्रद्धालु पारंपरिक पैदल मार्ग से मणिमहेश के लिए रवाना हुए. श्रद्धालु हर-हर महादेव के जयकारों के बीच पवित्र कैलाश पर्वत और डल झील के दर्शन के लिए आगे बढ़े.

प्रशासन ने की दिशा-निर्देशों के पालन की अपील

एसडीएम भरमौर अजय कुमार सिंह ने श्रद्धालुओं से प्रशासन की ओर से जारी दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है. उन्होंने यात्रियों से केवल अधिकृत और सुरक्षित मार्गों का इस्तेमाल करते हुए यात्रा करने का आग्रह किया है.