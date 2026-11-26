नई दिल्ली. खाटू श्याम बाबा के दरबार में हाजरी लगाने वाले भक्तों के लिए एक बड़ी जानकारी सामने आई है. अगर आप दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो घर से निकलने से पहले आरती का नया शेड्यूल जरूर जान लें. राजस्थान के सीकर स्थित श्री श्याम मंदिर में आरती के समय में बदलाव किया गया है. कार्तिक मास के खत्म होने और मार्गशीर्ष महीने की शुरुआत के साथ मौसम में बदलाव को देखने को मिला है. इसकी वजह से मंदिर प्रशासन ने नया टाइम टेबल जारी किया है.

नए शेड्यूल के अनुसार, बाबा श्याम की सुबह होने वाली श्रृंगार आरती अब पहले के मुकाबले आधे घंटे देरी से होगी. शाम की संध्या आरती का समय भी बदल दिया गया है. ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए मंदिर पहुंचने से पहले आरती के नए समय की जानकारी रखना जरूरी है.

श्रृंगार और संध्या आरती का नया समय क्या है?

श्री श्याम मंदिर कमेटी की ओर से जारी नए कार्यक्रम के मुताबिक, सुबह की श्रृंगार आरती अब 7:30 बजे के बजाय सुबह 8 बजे होगी. शाम की संध्या आरती अब शाम 6 बजे संपन्न होगी.

आरती का नाम नया समय श्रृंगार आरती सुबह 8:00 बजे संध्या आरती शाम 6:00 बजे

बाबा खाटू श्याम की पांचों आरतियों का पूरा टाइम टेबल

मंदिर में प्रतिदिन बाबा श्याम की पांच बार आरती की जाती है. नए कार्यक्रम के अनुसार सभी पांचों आरतियों का समय इस प्रकार है.

आरती का नाम समय मंगला आरती सुबह 5:30 बजे श्रृंगार आरती सुबह 8:00 बजे भोग आरती दोपहर 12:30 बजे संध्या आरती शाम 6:00 बजे शयन आरती रात 9:00 बजे

भोग आरती के दौरान बाबा श्याम को तरह-तरह के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है. वहीं, श्रृंगार और संध्या आरती के समय बाबा का विशेष और भव्य श्रृंगार किया जाता है.

आरती के समय में क्यों किया गया बदलाव?

श्री श्याम मंदिर कमेटी के मंत्री मानवेंद्र सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दी. खाटू धाम की पुरानी परंपरा के तहत हर साल हिंदू महीनों और बदलते मौसम के अनुसार आरती के समय में बदलाव किया जाता है. मंदिर में रोजाना पांच बार आरती होती है. इनमें सुबह की श्रृंगार आरती और शाम की संध्या आरती का विशेष महत्व है. इन दोनों आरतियों के दौरान बाबा श्याम का भव्य और मनमोहक श्रृंगार किया जाता है. इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आरती का नया समय निर्धारित किया गया है. श्रद्धालु नए समय के अनुसार ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं.