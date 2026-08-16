Kaal Sarp Dosh: कुंडली में है कालसर्प दोष? नाग पंचमी पर करें ये उपाय

राहु-केतु की पीड़ा होगी शांत और खुलेंगे तरक्की के रास्ते

Kaal Sarp Dosh, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में नाग पंचमी का त्योहार बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस अवसर पर नाग देवता की पूजा-अर्चना करने का अधिक महत्व है। यह पर्व हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, इस बार नाग पंचमी का पर्व 17 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन नाग देवता की पूजा करने से कालसर्प दोष दूर होता है और सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है।

ज्योतिष शास्त्र में कालसर्प दोष को जीवन की रुकावटों, मानसिक तनाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव का बड़ा कारण माना जाता है। जब कुंडली में सभी सात ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तब कालसर्प योग का निर्माण होता है। नाग पंचमी का दिन नाग देवताओं और राहु-केतु के प्रभावों को शांत करने के लिए वर्ष का सबसे शक्तिशाली अवसर माना गया है। ऐसे में आइए इस कालसर्प दोष निवारण के उपायों के बारे में।

कालसर्प दोष निवारण के अचूक उपाय