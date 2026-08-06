Puja Timmings: क्या दोपहर में 12 बजे के बाद पूजा करनी चाहिए, जानिए क्या है मान्यता?

Puja Timmings: सनातन धर्म में सुबह पूजा का सबसे शुभ समय माना गया है. लेकिन क्या दोपहर में पूजा कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि क्या है मान्यता?

Puja Timmings: सनातन धर्म में पूजा-पाठ के लिए सुबह का समय सबसे शुभ माना जाता है. ब्रह्म मुहूर्त और सूर्योदय के बाद का समय भगवान की आराधना के लिए विशेष महत्व रखता है. हालांकि, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर किसी के लिए सुबह समय निकाल पाना आसान नहीं होता. ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल आता है कि अगर सुबह पूजा न हो पाए, तो क्या दोपहर में पूजा करना उचित है? आइए जानते हैं इस बारे में धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं.

क्या दोपहर में नई पूजा शुरू करनी चाहिए?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दोपहर के समय नई पूजा या विशेष अनुष्ठान शुरू करने से बचने की सलाह दी जाती है. माना जाता है कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक का समय देवी-देवताओं के विश्राम का होता है. इसी कारण कई मंदिरों में भी इस अवधि के दौरान पट बंद कर दिए जाते हैं. इसलिए सामान्य परिस्थितियों में इस समय नई पूजा आरंभ करना शुभ नहीं माना जाता.

किन परिस्थितियों में दोपहर की पूजा की जा सकती है?

हर स्थिति में दोपहर की पूजा वर्जित नहीं मानी जाती. यदि कोई धार्मिक अनुष्ठान सुबह शुरू हुआ हो और वो दोपहर तक जारी रहे, तो उसे पूरी श्रद्धा के साथ पूरा किया जा सकता है. इसके अलावा, कुछ विशेष अवसरों पर, जैसे शुभ मुहूर्त छूट जाने पर अभिजीत मुहूर्त में पूजा करना स्वीकार्य माना गया है. कुछ विशेष दोष निवारण या उपाय संबंधी पूजाएं भी निर्धारित समय के अनुसार दोपहर में की जाती हैं.

दोपहर में भगवान की आराधना कैसे करें?

अगर आप दोपहर के समय भगवान का स्मरण करना चाहते हैं, तो मानसिक रूप से पूजा करना सबसे अच्छा माना जाता है. इस दौरान भगवान का नाम जपें, मन ही मन प्रार्थना करें और अपनी श्रद्धा व्यक्त करें. यदि संभव हो, तो मूर्तियों को स्पर्श करने के बजाय दूर से प्रणाम कर भगवान का ध्यान करें. माना जाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई प्रार्थना हर समय फलदायी होती है.