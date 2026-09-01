Hal Shashthi 2026: 2 या 3 कब है हल छठ? भगवान बलराम का क्या है इससे नाता?

Hal Shashthi 2026: हल षष्ठी 2026 का पर्व 2 सितंबर को मनाया जाएगा. जानें भगवान बलराम के जन्मोत्सव का महत्व, पूजा विधि, व्रत नियम और हल-कृषि उपकरणों की पूजा से जुड़ी खास परंपराएं.

Hal Shashthi 2026: हिंदू धर्म में हल षष्ठी का पर्व विशेष धार्मिक महत्व रखता है. इसे हल छठ के नाम से भी जाना जाता है. भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाने वाला यह पर्व श्रीकृष्ण के बड़े भाई भगवान बलराम को समर्पित है. साल 2026 में हल षष्ठी का पर्व 2 सितंबर को मनाया जाएगा. मान्यता है कि इस दिन व्रत और पूजा करने से संतान के सुख, स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना पूरी होती है.

भगवान बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनता है पर्व

हल षष्ठी को भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई दाऊजी यानी बलराम के जन्मोत्सव के तौर पर मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बलराम जी को भगवान विष्णु के शेषनाग स्वरूप का अवतार माना गया है. उनका प्रमुख अस्त्र हल है और इसी वजह से इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा.

बलराम जी का हल केवल युद्ध में शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका संबंध कृषि, खेती और अन्न उत्पादन से भी माना जाता है. इसलिए इस दिन भगवान बलराम के साथ कृषि से जुड़ी वस्तुओं की पूजा करने की परंपरा है.

भगवान बलराम की पूजा विधि

हल षष्ठी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें. इसके बाद पूजा स्थल की साफ-सफाई करके चौकी स्थापित करें और उस पर भगवान बलराम की प्रतिमा रखें. दीपक और धूप जलाकर विधि-विधान से पूजा करें.

पूजा के दौरान ‘ॐ बलरामाय नमः’ मंत्र का जाप करें. भगवान को माखन-मिश्री, फल और मिठाइयों का भोग लगाएं. अंत में बलराम जी की आरती करके पूजा संपन्न करें.

हल और कृषि उपकरणों की भी होती है पूजा

हल षष्ठी पर भगवान बलराम के साथ हल, बैल और खेती में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों की पूजा करने की परंपरा है. कई स्थानों पर लोग दीवार पर गोबर से हल, पशु और किसान की आकृतियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं.

इस दिन व्रत रखने वाले लोग अनाज, फल और सब्जियों का सेवन नहीं करते. परंपरा के अनुसार, भैंस के दूध से बनी चीजों का सेवन किया जाता है. मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से संतान के जीवन में सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है.