Shukrawar Lakshmi Chalisa: धन-समृद्धि पाने का धार्मिक उपाय! शुक्रवार को जरूर पढ़ें ये चालीसा

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Sanskriti Jaipuria
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Shukrawar Lakshmi Chalisa: शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ शुभ माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं और घर में सुख-समृद्धि व सकारात्मकता आती है.

Shukrawar Lakshmi Chalisa: शुक्रवार का दिन धन, वैभव और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित माना जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक मां लक्ष्मी की पूजा और श्री लक्ष्मी चालीसा का पाठ करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है. भक्तों का विश्वास है कि नियमित पाठ से आर्थिक परेशानियां कम होती हैं और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है.

श्री लक्ष्मी चालीसा

दोहा

मातु लक्ष्मी करि कृपा करो हृदय में वास । मनो कामना सिद्ध कर पुरवहु मेरी आस ॥

सिंधु सुता विष्णुप्रिये नत शिर बारंबार । ऋद्धि सिद्धि मंगलप्रदे नत शिर बारंबार ॥ टेक ॥

सिन्धु सुता मैं सुमिरौं तोही । ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोहि ॥
तुम समान नहिं कोई उपकारी । सब विधि पुरबहु आस हमारी ॥
जै जै जगत जननि जगदम्बा । सबके तुमही हो स्वलम्बा ॥
तुम ही हो घट घट के वासी । विनती यही हमारी खासी ॥
जग जननी जय सिन्धु कुमारी । दीनन की तुम हो हितकारी ॥
विनवौं नित्य तुमहिं महारानी । कृपा करौ जग जननि भवानी ॥
केहि विधि स्तुति करौं तिहारी । सुधि लीजै अपराध बिसारी ॥
कृपा दृष्टि चितवो मम ओरी । जगत जननि विनती सुन मोरी ॥
ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता । संकट हरो हमारी माता ॥

लक्ष्मी चालीसा पढ़ने से क्या होता है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी चालीसा का पाठ मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक माध्यम माना जाता है. इससे आर्थिक संकट और दरिद्रता दूर होने, मनोकामनाओं की पूर्ति तथा घर में सुख-शांति आने की मान्यता है. ज्योतिषीय मान्यताओं में शुक्रवार और शुक्र ग्रह का भी संबंध बताया जाता है. नियमित पाठ मन को एकाग्र करने और सकारात्मक भाव बनाए रखने में सहायक माना जाता है.

लक्ष्मी चालीसा पाठ के नियम

समय: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पाठ करना शुभ माना जाता है.
दिन: शुक्रवार को विशेष रूप से लक्ष्मी चालीसा का पाठ किया जाता है.
विधि: पूजा स्थल पर घी का दीपक और धूप जलाकर मां लक्ष्मी का ध्यान करें, फिर श्रद्धापूर्वक चालीसा का पाठ करें.

डिस्क्लेमर: इस खबर में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और सामान्य जानकारियों पर आधारित है.