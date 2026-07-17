Ashadha Gupt Navratri Daan: हर अधूरी मनोकामना होगी पूरी, बस आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में कर लें इन चीजों का दान

इस साल आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से 23 जुलाई तक मनाई जा रही है। यह 10 महाविद्याओं की साधना और गोपनीय पूजा के लिए अत्यंत शुभ है।

10 महाविद्याओं की साधना और गोपनीय पूजा के लिए अत्यंत शुभ है ये दिन

Ashadha Gupt Navratri Daan, (आज समाज), नई दिल्ली: इस साल आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि की शुरूआत 15 जुलाई से हो चुकी है। यह 23 जुलाई, गुरुवार तक रहेगी। इन दिनों में मां काली, मां तारा, मां त्रिपुर सुंदरी, मां भुवनेश्वरी, मां छिन्नमस्ता, मां त्रिपुर भैरवी, मां धूमावती, मां बगलामुखी, मां मातंगी और मां कमला की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के समय में इन महाविद्याओं की गोपनीय साधना और मंत्रों का जाप करने से शुभ फल प्राप्त होते हैं।

ये समय तांत्रिक पूजा के लिए बड़ा ही विशेष माना जाता है। गुप्त रूप से पूजा के अलावा आषाढ़ माह की इस नवरात्रि पर दान करना भी बहुत शुभ माना गया है। इसके प्रभाव से देवी की विशेष कृपा तो मिलती है, जिससे हर अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो आइए आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के दान के बारे में जानते हैं।

आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में करें इन चीजों का दान

अन्न: गुप्त नवरात्रि के दौरान गेहूं, चावल और जौ का दान करें। इस समय इन चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य बढ़ता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। करियर में भी सफलता प्राप्त होती है।

गुप्त नवरात्रि के दौरान गेहूं, चावल और जौ का दान करें। इस समय इन चीजों का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर में धन-धान्य बढ़ता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। करियर में भी सफलता प्राप्त होती है। आभूषण: गुप्त नवरात्रि में आभूषणों का दान करने से बहुत लाभ होता है। इससे महाविद्याओं के साथ-साथ देवी दुर्गा की भी कृपा प्राप्त होती है।

गुप्त नवरात्रि में आभूषणों का दान करने से बहुत लाभ होता है। इससे महाविद्याओं के साथ-साथ देवी दुर्गा की भी कृपा प्राप्त होती है। तिल और गुड़: गुप्त नवरात्रि में तिल और गुड़ का दान करें। मान्यता है कि इस समय इन चीजों का दान करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। इन चीजों का दान जीवन की बाधाओं को दूर करता है और जीवन में सौभाग्य बढ़ाता है।

गुप्त नवरात्रि में तिल और गुड़ का दान करें। मान्यता है कि इस समय इन चीजों का दान करने से सोया हुआ भाग्य जाग जाता है। इन चीजों का दान जीवन की बाधाओं को दूर करता है और जीवन में सौभाग्य बढ़ाता है। श्रृंगार की वस्तुएं: गुप्त नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी और मेहंदी आदि दान करें। इससे वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है।

गुप्त नवरात्रि में सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंघी और मेहंदी आदि दान करें। इससे वैवाहिक जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। दीपदान: गुप्त नवरात्रि के दौरान मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर दीपदान अवश्य करें। इस समय दीपदान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है।

गुप्त नवरात्रि के दौरान मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर दीपदान अवश्य करें। इस समय दीपदान करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता है कि इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। धन और वस्त्र: गुप्त नवरात्रि में जरूरतमंद लोगों को धन, वस्त्र या अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करें। इससे भाग्य मजबूत होता है।

ये भी पढ़ें: क्यों रूठ जाती हैं भगवान जगन्नाथ से देवी लक्ष्मी? जानिए ‘मानभंजन’ लीला की कहानी