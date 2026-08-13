Nag Panchami: नाग पंचमी पर भूलकर भी न करें ये काम, वरना महादेव हो सकते हैं नाराज

इस दिन नाग देवता की साधना करने से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कालसर्प दोष दूर होता है।

भगवान शिव और भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है नाग पंचमी

Nag Panchami, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म नाग देवता को समर्पित नाग पंचमी का पर्व अधिक महत्वपूर्ण है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन नाग देवता की साधना करने से महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कालसर्प दोष दूर होता है। शास्त्रों के अनुसार, नाग पंचमी के दिन कुछ कामों को करने की मनाही है।

वर्जित कामों को करने से अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि नाग पंचमी के दिन क्या करें और क्या न करें। इस लेख के जरिए हम आपको नाग पंचमी के नियम के बारे में बता रहे है।

कब है नाग पंचमी

सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाने वाला नाग पंचमी का पर्व नाग देवताओं, भगवान शिव और भगवान विष्णु की अनुकंपा प्राप्त करने का विशेष अवसर है। इस दिन धार्मिक नियमों का सही तरीके से पालन करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। इस साल यह पर्व 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जाएगा।

नाग पंचमी पर क्या करें?

द्वार पर नाग आकृति: घर के मुख्य द्वार पर गोबर या हल्दी-चंदन से नाग की आकृति बनाएं या तांबे व चांदी के नाग-नागिन के जोड़े का पूजन करें।

घर के मुख्य द्वार पर गोबर या हल्दी-चंदन से नाग की आकृति बनाएं या तांबे व चांदी के नाग-नागिन के जोड़े का पूजन करें। शिव-पूजा और मंत्र जप: शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें और ॐ नम: शिवाय या ॐ नागदेवताय नम: का जप करें।

शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करें और ॐ नम: शिवाय या ॐ नागदेवताय नम: का जप करें। दोष निवारण उपाय: जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष या राहु-केतु जनित समस्या है, उन्हें इस दिन विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और नाग-नागिन के जोड़े को जल में प्रवाहित करना चाहिए।

जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष या राहु-केतु जनित समस्या है, उन्हें इस दिन विशेष पूजा, रुद्राभिषेक और नाग-नागिन के जोड़े को जल में प्रवाहित करना चाहिए। दान-पुण्य: इस दिन जरूरतमंदों या ब्राह्मणों को धान का लावा (लाह), दूध, मिष्ठान और वस्त्र का दान करें।

नाग पंचमी पर क्या न करें?