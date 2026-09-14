Ganesh Chaturthi Delhi Famous Pandal: दिल्ली में यहां सजे हैं बप्पा के भव्य पंडाल, ये जगह बेहद खास

Ganesh Chaturthi Delhi Famous Pandal: गणेश चतुर्थी का पर्व महाराष्ट्र में बेहद उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था. दस दिनों तक चलने वाला यह उत्सव अनंत चतुर्दशी के साथ संपन्न होता है. अब गणेशोत्सव की रौनक केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर में इसकी भव्यता देखने को मिलती है. राजधानी दिल्ली भी गणपति भक्ति के रंग में रंग जाती है.
नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा
पीतमपुरा के नेताजी सुभाष प्लेस में हर साल लाल बाग का राजा ट्रस्ट दिल्ली की ओर से बड़े स्तर पर गणेशोत्सव आयोजित किया जाता है. भव्य पंडाल, बप्पा के दर्शन और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम यहां श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं. यह दिल्ली के प्रमुख गणपति पंडालों में शामिल है.
लक्ष्मी नगर
लक्ष्मी नगर में श्री गणेश सेवा मंडल की ओर से ‘दिल्ली का महाराजा’ गणपति उत्सव आयोजित किया जाता है. बैंक एन्क्लेव, प्रियदर्शिनी विहार के डीडीए मिनी क्रिकेट स्टेडियम के पास भव्य पंडाल सजाया जाता है. इस वर्ष उत्सव की सिल्वर जुबली के मौके पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों की थीम खास आकर्षण है.
रमेश नगर और मयूर विहार
रमेश नगर का ‘दिल्ली का राजा’ गणपति पंडाल भक्तों के बीच काफी लोकप्रिय है. वहीं, मयूर विहार फेज-1 में श्री सुभ सिद्धि विनायक मंदिर समिति की ओर से गणपति उत्सव मनाया जाता है. पूजा-अर्चना और बप्पा के दर्शन के लिए यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं.
कनॉट प्लेस और द्वारका
बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित श्री गणेश मंदिर में गणेश चतुर्थी के दौरान विशेष रौनक रहती है. मंदिर के आसपास मेले जैसा माहौल भी देखने को मिलता है. द्वारका सेक्टर-12 में श्री सिद्धिविनायक मंदिर से जुड़े आयोजन भी हर साल श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं.
महाराष्ट्र सदन में खास आयोजन
कॉपरनिकस मार्ग स्थित महाराष्ट्र सदन में सार्वजनिक गणेशोत्सव का भव्य आयोजन हो रहा है. इस साल 14 से 25 सितंबर तक चलने वाले उत्सव में पूजा के साथ मराठी नाटक, गीत, गजल और लावणी जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे. सुबह और शाम महाआरती भी आयोजित की जाएगी. दिल्ली में मुंबई जैसा गणपति उत्सव महसूस करना चाहते हैं, तो ये जगहें आपके लिए खास हो सकती हैं.