Chhath Puja 2026 Sandhya Arghya Time: छठ पूजा पर आज डूबते सूर्य को कब दें अर्घ्य? पटना, दिल्ली, नोएडा समेत इन शहरों का समय देखें

अगर आप भी छठ पूजा का संध्या अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने शहर में सूर्यास्त का समय जरूर जान लें. आइए देखते हैं पटना, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, रांची और अन्य प्रमुख शहरों में संध्या अर्घ्य का समय क्या रहेगा.

नई दिल्ली. छठ को आस्था का महापर्व कहा जाता है. चार दिन चलने वाले इस खास पर्व का आज (रविवार, 15 नवंबर) तीसरा दिन है. इस दिन छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करेंगे. इस खास अवसर पर व्रती और उनके परिवार के सदस्य नदी, तालाब और अन्य जलाशयों के घाटों पर पहुंचकर भगवान सूर्य की पूजा करते हैं. छठ पूजा में संध्या अर्घ्य का विशेष धार्मिक महत्व है.

इस दिन बांस के सूप और दउरे में ठेकुआ, नारियल, मौसमी फल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद सजाए जाते हैं. व्रती छठी मैया के पारंपरिक गीत गाते हुए सूर्यास्त से पहले घाट पर पहुंचते हैं. इसके बाद सूर्यास्त के समय पानी में खड़े होकर सूर्य देव को जल और कच्चे दूध से अर्घ्य दिया जाता है. अगर आप भी छठ पूजा का संध्या अर्घ्य देने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपने शहर में सूर्यास्त का समय जरूर जान लें. आइए देखते हैं पटना, दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, रांची और अन्य प्रमुख शहरों में संध्या अर्घ्य का समय क्या रहेगा.

छठ पूजा 2026: प्रमुख शहरों में संध्या अर्घ्य का समय

15 नवंबर को अलग-अलग शहरों में सूर्यास्त के समय में अंतर रहेगा. ऐसे में श्रद्धालु अपने शहर के समय के अनुसार सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर सकते हैं.

शहर का नाम संध्या अर्घ्य का समय पटना शाम 05:01 बजे नई दिल्ली शाम 05:28 बजे नोएडा शाम 05:27 बजे लखनऊ शाम 05:16 बजे कोलकाता शाम 04:53 बजे बेंगलुरु शाम 05:50 बजे रांची शाम 05:04 बजे जमशेदपुर शाम 05:01 बजे भागलपुर शाम 04:54 बजे पुणे शाम 05:57 बजे वाराणसी शाम 05:10 बजे गोरखपुर शाम 05:06 बजे कानपुर शाम 05:19 बजे चंडीगढ़ शाम 05:26 बजे गाजियाबाद शाम 05:27 बजे मेरठ शाम 05:25 बजे भोपाल शाम 05:36 बजे

डूबते सूर्य को अर्घ्य देने की क्या है विधि?

छठ पूजा के तीसरे दिन संध्या अर्घ्य देने के लिए कुछ पारंपरिक नियमों का पालन किया जाता है. इसकी पूजा विधि इस प्रकार है:

1. प्रसाद की तैयारी करें: सबसे पहले बांस के सूप और दउरे में ठेकुआ, नारियल, मौसमी फल, गन्ना और छठ पूजा की अन्य प्रसाद सामग्री अच्छी तरह सजा लें.

2. छठ घाट पर पहुंचें: परिवार के सदस्यों के साथ छठी मैया के पारंपरिक गीत गाते हुए सूर्यास्त से पहले नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय के घाट पर पहुंचें.

3. सूर्य देव को अर्घ्य दें: सूर्यास्त के निर्धारित समय पर पानी में खड़े होकर भगवान सूर्य को जल और कच्चे दूध से अर्घ्य अर्पित करें. इसके बाद छठ पूजा के अंतिम दिन सुबह होने वाले उषा अर्घ्य की तैयारी करें.

छठ पूजा में संध्या अर्घ्य का महत्व

छठ महापर्व में संध्या अर्घ्य का विशेष महत्व माना जाता है. इस दिन व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान सूर्य और छठी मैया के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं. परिवार के सदस्य भी इस पूजा में शामिल होकर सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हैं. संध्या अर्घ्य के बाद छठ पर्व के अंतिम दिन सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन होता है.