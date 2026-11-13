Chhath Mahaparv 2026: नहाय-खाय से शुरू हुआ छठ महापर्व, जानें पूजा विधि और 4 दिनों का पूरा कार्यक्रम

Chhath Puja 2026 Calendar: छठ महापर्व की शुरुआत 13 नवंबर को नहाय-खाय के साथ हो गई है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में 14 नवंबर को खरना, 15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य और 16 नवंबर को उगते सूर्य को उषा अर्घ्य दिया जाएगा। पारण के साथ इस व्रत का समापन होगा।

Chhath Puja 2026 Dates: लोक आस्था का महापर्व छठ शुक्रवार को नहाय-खाय के साथ शुरू हो गया है। चार दिनों तक चलने वाले इस पावन पर्व में व्रती भगवान सूर्य और छठी मैया की आराधना करते हैं। नहाय-खाय से शुरू होने वाला यह पर्व 16 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ्य देने और व्रत का पारण करने के साथ संपन्न होगा। आइए जानते हैं छठ पूजा के चारों दिनों का पूरा कार्यक्रम, पूजा विधि और इस महापर्व से जुड़ी खास परंपराएं।

नहाय-खाय से हुई छठ की शुरुआत

छठ महापर्व के पहले दिन यानी 13 नवंबर को नहाय-खाय का अनुष्ठान किया जा रहा है। इस दिन व्रती सुबह गंगा नदी या किसी अन्य पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं। गंगा स्नान संभव नहीं होने पर घर में स्नान के पानी में गंगाजल मिलाने की परंपरा भी है। स्नान के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित कर चार दिवसीय व्रत को सफलतापूर्वक पूरा करने की प्रार्थना की जाती है। नहाय-खाय के दिन घरों में पूरी शुद्धता और सात्विकता के साथ भोजन तैयार किया जाता है। इसमें अरवा चावल, चने की दाल और कद्दू यानी लौकी की सब्जी प्रमुख रूप से शामिल होती है। कई जगहों पर आंवले की चासनी और पकौड़ी भी बनाई जाती है। व्रती इस सात्विक भोजन को ग्रहण कर छठ महापर्व का संकल्प लेते हैं। घरों में छठ के विशेष प्रसाद की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं।

14 नवंबर को खरना से निर्जला व्रत शुरू

छठ पूजा के दूसरे दिन यानी 14 नवंबर को खरना का अनुष्ठान किया जाएगा। इस दिन व्रती सुबह से शाम तक उपवास रखते हैं। शाम के समय पूजा-अर्चना के बाद गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद तैयार किया जाता है। भगवान सूर्य और छठी मैया को भोग लगाने के बाद व्रती खरना का प्रसाद ग्रहण करते हैं और परिवार के अन्य सदस्यों में भी इसे बांटा जाता है। खरना का प्रसाद ग्रहण करने के बाद लगभग 36 घंटे का निर्जला व्रत शुरू हो जाता है। इस दौरान व्रती अन्न और जल दोनों का त्याग करते हैं। यह छठ महापर्व का सबसे कठिन चरण माना जाता है।

15 नवंबर को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य

छठ महापर्व के तीसरे दिन यानी 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन व्रती परिवार के सदस्यों के साथ नदी, तालाब, पोखर या अन्य जलाशयों के किनारे पहुंचते हैं। पूजा के लिए बांस के सूप और दउरा में ठेकुआ, फल, नारियल, गन्ना और अन्य पारंपरिक प्रसाद सजाए जाते हैं। शाम के समय अस्ताचलगामी सूर्य को जल और दूध से अर्घ्य दिया जाता है। इस दौरान व्रती छठी मैया और भगवान सूर्य की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और संतान की खुशहाली की कामना करते हैं। घाटों पर छठ के पारंपरिक गीतों की गूंज और श्रद्धालुओं की भीड़ इस पर्व की खूबसूरती को और बढ़ा देती है।

उगते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण

छठ महापर्व के चौथे और अंतिम दिन यानी 16 नवंबर को उषा अर्घ्य दिया जाएगा। इस दिन व्रती सुबह सूर्योदय से पहले ही पूजा की तैयारियों के साथ घाटों पर पहुंच जाते हैं। सूर्य की पहली किरण दिखाई देने पर उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। इसके साथ ही चार दिनों तक चलने वाले छठ महापर्व का मुख्य अनुष्ठान पूरा हो जाता है। उषा अर्घ्य देने के बाद व्रती छठी मैया और भगवान सूर्य से परिवार की खुशहाली और आरोग्य की प्रार्थना करते हैं। इसके बाद प्रसाद और जल ग्रहण करके लगभग 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया जाता है। इसी के साथ छठ महापर्व का विधिवत समापन हो जाता है।

कद्दू-भात और ठेकुआ का विशेष महत्व

छठ महापर्व में प्रसाद की सात्विकता का विशेष ध्यान रखा जाता है। नहाय-खाय के दिन बनने वाले कद्दू-भात और चने की दाल से लेकर खरना की गुड़ वाली खीर तक, हर पकवान का अपना धार्मिक और पारंपरिक महत्व है। वहीं, ठेकुआ छठ पूजा का सबसे प्रमुख प्रसाद माना जाता है। इसे गेहूं के आटे, गुड़ या चीनी और घी से तैयार किया जाता है। छठ पूजा की तैयारियों में गेहूं को धोकर साफ जगह पर सुखाने की परंपरा भी निभाई जाती है। प्रसाद तैयार करने से लेकर पूजा सामग्री सजाने तक स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। बांस के सूप और दउरा में फल, गन्ना, नारियल और अन्य सामग्री रखकर भगवान सूर्य को अर्पित की जाती है। ये परंपराएं छठ पर्व की लोक संस्कृति और सामूहिकता को दर्शाती हैं।